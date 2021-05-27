Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlham Aliyev’e Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’ne özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘28 Mayıs Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’ dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e özel bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlham Aliyev’e Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’ne özel mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘28 Mayıs Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’ dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e özel bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘28 Mayıs Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’ dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e özel bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim, Can Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle milletim ve şahsım adına Zât-ı Devletlerini ve tüm Azerbaycan halkını en kalbi duygularımla tebrik ederim. Kardeş Azerbaycan bu yıl Cumhuriyet Günü’nü, Vatan Savaşı’nda kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırmakta, Türkiye de ‘kaderini kaderi bildiği’ Azerbaycan’ın bu mutluluğunu coşkuyla paylaşmaktadır. Mükemmel düzeydeki stratejik ilişkilerimizi ‘Tek millet, iki devlet’ ruhuyla daha da pekiştirmek doğrultusundaki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşlik ve işbirliğimizin, bölgemizin barış, istikrar ve refahının en büyük teminatı olduğuna inancım tamdır.”
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