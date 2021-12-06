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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal ol

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçinin değil, işverenin de memnun olması gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal ol
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçinin değil, işverenin de memnun olması gerekiyor.”

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