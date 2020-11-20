Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülke olarak hem halkın sağlığını korumaya hem de üretimin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Salgın ile ilgili bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülke olarak hem halkın sağlığını korumaya hem de üretimin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Salgın ile ilgili bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.”