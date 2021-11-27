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İçişleri Bakanı Soylu, Çatalca’da muhtarlarla bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca’da muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Çatalca’da muhtarlarla bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca’da muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Buluşması programına devam ediyor. Silivri’deki programını tamamlayan Bakan Soylu, buradan Çatalca’ya geçti. Bakan Soylu, Kavakyeli Düğün Davet Salonu’nda muhtarlarla bir araya geldi. Programa Bakan Soylu’nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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