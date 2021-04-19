İyi Parti Kısmi Olarak Kapatıldı

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İl Başkanlığımız ve İlçe Başkanlığımızda Partili arkadaşlarımızın ve halkımızın sağlığını riske atmamak için Covid-19 tedbirleri kapsamında 19.04.2021 ve 12.05.2021(Bayramın 1. Günü) tarihleri arasında; 1. İl Başkanlığımız ve İlçe başkanlıklarımızın belirtilen tarihler arasında kısmen kapatılması,

2. Ziyaretçi alımının durdurulması,

3. İl Başkanlığımız ve İlçe Başkanlıklarımızda belirtilen tarihler arasında 12:00 ile 18:00 saatleri arasında bir yönetim kurulu üyesinin nöbetçi olarak görevlendirilmesi,

4. İl ve İlçelerde planlanan programların geçici olarak askıya alınması,

5. Yönetim Kurulu toplantılarının Online görüşme platformları aracılığı üzerinden yapılması,

6. Başkanlıklarımızda Maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle dikkat edilmesi kararları alınmıştır.