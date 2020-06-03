Meclis üyesi Çalışkan’dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

“Atam Fatih Sultan Mehmet Han’a “” diyen Çalışkan, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Silivri Belediyesi Meclis üyesi Orhan Çalışkan, yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Seçimlerde bu Aziz milletten oy isterken her türlü vaatler ve kurgularla oy isteyip, sonrasında da mağdur edebiyatı parçalayan zat İmamoğlu, Türk ve İslam dünyasını İstanbul’u fetihle şahlandıran, Hz. Muhammet (S.A.V.) efendimizin övgüsüne layık olmuş Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbe ziyaretinde seviyesiz ve saygısızca volta atarcasına yürüyeceksin, ondan sonra dönüp arsızca 18 milyon İstanbullu vatandaşımıza mağdur şovu yapacaksın. İmamoğlu senin masken düştü, elbet sana bunun hesabını yüce Türk milleti hem hukuken hem sandıkta soracaktır. Halkın oylarıyla seçilmiş olabilirsin ancak bu Aziz Millet sana bu hadsizliğin ve basitliğin için oy vermedi”