Silivri İYİ Parti ‘Buğra Kavuncu’ Dedi

Temmuz Olağan Yönetim Kurulu toplantısında il kongresinde mevcut il başkanı Buğra Kavuncu’nun adaylığını açıklamasının ardından, Kurucu İl Başkanı ve GİK Üyesi Ersin Beyaz’ın da resmen adaylığını açıklaması üzerine Silivri İlçe Yönetimi yaptığı toplantı da il kongresinde Buğra Kavuncuyu destekleme kararı aldı. Yönetim kurulu toplantısı sonrası İlçe Başkanı A. Refik Bek in il delegeleri ile bir toplantı daha yaptı, il delegeleri de Buğra Kavuncu ya destek konusunda görüş bildirdi.

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik Bek konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;” Mevcut il başkanımız Buğra Kavuncu’nun adaylığını açıklamasının ardından, Kurucu İl Başkanımız ve GİK Üyemiz Ersin Beyaz da adaylığını açıklayınca konuyu yönetim de ve il Delegesi arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Ben İl Başkanımız Buğra Kavuncu ilçemizi ziyaretinde desteğimin Buğra Kavuncu dan yana olduğumu açıklamıştım. Bu benim şahsi görüşümdü, Adaylarımızın ikiye Çıkması üzerine İlçe yönetimimiz ve il delegelerimizle konuyu tekrar değerlendirdik ve Silivri İlçe Teşkilatı olarak Buğra Kavuncu’yu destekleme kararı aldık. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan il kongremizin bir şölen havasında geçmesini temenni ediyor, her iki adayımıza da başarılar diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 10:57