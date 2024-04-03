Prof Dr. Ayhan Kızıl senfonik konserle anılacak

Bursa’nın önemli değerlerinden Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof.Dr.Ayhan Kızıl’ın vefatının 9.yılında geleneksel anma konseri düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen anma konseri, bu yıl 4 Nisan’da gerçekleşecek. BBDSO’nın temellerini atan kurucularından olan Kızıl’ın anılacağı konserde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Viyolonsel Sanatçısı Jiri Barta ile birlikte sahne alacak. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserin dünyaca ünlü şefi; Ukrayna asıllı Amerika’lı Theodore Kuchar olacak.

Ayhan Kızıl, rektörlüğü döneminde, Bursa’da bir konservatuvar ve senfonik orkestra kurulması hayaliyle Bursa Oda Orkestrası’nı kurdu. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in de destekleyerek kurduğu nefesli çalgılar topluluğuyla birleşen Bursa Oda Orkestrası, Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserleri vermeye başladı. Kızıl, bu çekirdek oluşuma öncülüğüyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na da kaynaklık etmesini sağladı.

Kızıl’ın vefatından sonra, 2016 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu yıl 4 Nisan’da, hakkında "Teknik açıdan etkilenmez, müzikal açıdan karizmatik ve bir şair duyarlılığıyla kutsanmış" denilen Viyolonsel Sanatçısı Jiri Barta ve birçok ödül sahibi dünyaca ünlü Ukrayna asıllı Amerika’lı Şef Theodore Kuchar ile beraber sahne alacak.

Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium katkılarıyla gerçekleştirilen konserler için bursasenfoni.gov.trweb sayfasından ve sosyal medya hesaplarından bilgi almak mümkün.