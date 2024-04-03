Pursaklar'da özel gereksinimli gençlere bayram tıraşı

Pursaklar Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel gereksinimli gençlere Ramazan Bayramı öncesi ücretsiz saç tıraşı yaptı.

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla hizmet verdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde vatandaşları Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Ramazan Bayramı öncesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelen özel gereksinimli bireylerin saç bakımlarını yaptıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Özel gereksinimli bireylerin topluma daha kolay adapte olabilmeleri için hizmet verdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki kardeşlerimizin yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayram tıraşlarını yaptık. Özel gereksinimli kardeşlerimizin yüzlerinde oluşabilecek en ufak bir tebessüm bizleri çok mutlu ediyor. İlerleyen günlerde onları daha çok mutlu edecek sosyal, kültürel birçok etkinlik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelen gençlere sürpriz yaparak, bayram öncesi saç tıraşı ve bakımlarını özenle gerçekleştirdi.