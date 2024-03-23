Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi

Bitkilerin profesörü olarak bilinen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanlığına seçildi. Karabulut, Türkiye’nin sağlık turizminde bölgesel bir çekim merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Merkezi Ankara’da bulunan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanlığının Olağan Genel Kurulu geniş katılımlı olarak yapıldı. Yapılan seçimde Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanlığı’na Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin de kurucu Rektörü olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut seçildi. Federasyon merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul’da 600 delegasyon oy kullanırken Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut federasyonun yeni başkanı seçildi. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kendisine hizmet etme fırsatını veren tüm delegelere teşekkür ederek, “Seçimin tüm insanlığa, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin iklimi, denizi, kumsalları, termal kaynakları ve yaylaları ile medikal turizm de alternatif sağlık turizmi için en ideal bölge olduğunu ifade eden Karabulut, “Aynı zamanda ülkemiz medikal sağlık turizmi açısından ülke genelindeki üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin odak noktasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerin dünya genelindeki tanınırlığı, devlet politikası haline gelmiş, turizm altyapısı ve dünya turizm pazarından aldığı pay ile Türkiye iyi bir planlama sayesinde sağlık turizminde de arzulanan noktaya ulaşacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde özellikle pandemi döneminde, ülkemiz sağlık turizminde bölgesel bir çekim merkezi haline dönüşmüştür” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2023 yılında da toplam 1 milyon 398 bin 504 kişinin sağlık hizmeti almak için yurt dışından Türkiye’ye geldiğini belirten Karabulut, “Geçen yıl sağlık turizminden 2 milyon 307 bin 130 dolar gelir elde edildi. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye sağlık turizmi sayesinde gelecek hastalardan yaklaşık 20 milyar dolarlık bir katma değer kazanılacağı düşünüldüğünde, konunun ülkemiz açısından ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.” dedi.

Yabancı ülkelerden gelen hastaların en çok tercih ettiği klinik branşları da ifade eden Karabulut, “Sırasıyla kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz branşlarına yabancı hasta ilgisi çok. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmaların kurumsallaşma, pazarlama, altyapı ve kapasite geliştirmelerine yönelik finansman destekleri sağlanarak, geniş alanlarda ihtiyaç duyulan yatırımların finanse edilmesi çalışmalarına Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak, bir an önce başlamak için sabırsızlanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a ve ekibine olan güvenimiz tamdır”

Seçim sonrası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada ise ‘Kısa sürede yürütülen çalışmalarla dikkat çeken Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) henüz ikinci yılında Tıp Fakültesi’ni Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut önderliğinde kurmayı başarmıştır. MTÜ kuruluşunda sadece aktif 1 fakülte ve 8 Meslek Yüksekokulu’na sahipken, yalnızca üç buçuk yılda tam 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 lisansüstü enstitüye sahip oldu. MTÜ, akademik faaliyetlerin yanı sıra toplumsal katkı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları da yürüten 11 uygulama ve araştırma merkezine Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un önderliğinde kavuşmuştur. Sayın Karabulut, şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi olup, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Türkiye’de İlk Evde Bakım Hizmetleri Bölümü ve Geriatri ile Onkoloji ve Akreditasyon Sorumluluğu yapmıştır. Sağlık turizmi alanında Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a ve ekibine olan güvenimiz tamdır. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz. Ülkemize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.