Prof. Dr. Naci Görür, kime oy vereceğini açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber ekranlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçim yarışını işaret ederek, “Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber ekranlarına konuk oldu. Beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Görür, İBB başkanlık seçimlerini işaret ederek, “Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm” ifadesini kullandı.