20 Bin Ramazan Kolisi İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlara yaptığı gıda desteğini Ramazan ayı boyunca devam ettirdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sosyal Belediyecilik” anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı içerisinde 20 bin aileye Ramazan kolisi teslim edildi.

Silivri Belediyesi ve hayırseverler iş birliği ile hazırlanan Ramazan kolileri hem Bizden Size Sosyal Market sistemine kayıtlı ailelere hem de yaşlılık ve hastalık sebebiyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediyenin mobil ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Mobil ekiplerin yaptığı dağıtımların yanı sıra; dar gelirli vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Bizden Size Sosyal Market’e gelerek gıda ürünlerini teslim almayı sürdürdü. Yardımlardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren aileler, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Volkan Yılmaz’a ve hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Yılmaz da Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, destek veren hayırseverlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.