Başkan Yılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan, nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır.

Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra kavuştuğumuz bu bayram günlerinde maalesef Türk-İslam coğrafyalarında hüküm süren zulüm hepimizin müşterek sızısıdır.

Türk-İslam coğrafyasında yaşanan dramlar, acımasızlıklar, birkaç gün önce Mescid-i Aksa’yı hedef alan İsrail barbarlığı milletimizde büyük bir tepki ve infiale yol açmıştır.

Mazlumlara yönelen saldırı ve suikastlar karşısında tarafsız kalmak, zalimlerin din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza düzenledikleri kanlı saldırılara duyarsızlık göstermek imkânsızdır.

Filistin topraklarındaki İsrail terörü sona ermedikçe, İslam toplumları üzerindeki işgal vesayeti son bulmadıkça hiç kimse, hiçbir ülke güvende olamayacak, geleceğe umutla bakamayacaktır.

Ramazan Bayramı gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemidir.

İdrak edeceğimiz bu bayram fazilet bakımından diğerlerinden ayrı olmasa da insan ve toplum sağlığı açısından mecburi farklılıklar içermektedir.

Hem ülkemizi hem de dünyanın genelini tesirine alan koronavirüs hastalığıyla mücadele için tedbirlerin uygulandığı ve sosyal hayatın kısıtlanmak zorunda kalındığı bir dönemden geçmekteyiz.

Gönül isterdi ki, büyüklerimiz ziyaret edilsin, küçüklerimizin başı okşansın, sıla-i rahim gerçekleşsin.

Ancak toplum sağlığının güvenliği için bu bayramdaki coşku ve heyecanı önümüzdeki günlere tehir etmek herkes ve hepimiz için bir mükellefiyettir.

Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir.

Kazanımları heba etmeden, bugüne kadar hastalığa karşı verilen mücadelelerin heba olmasına izin vermeden daha pek çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat dolu günlere birlik ve beraberlikle kavuşacağımıza inanıyorum.

Göz görmese de gönülden gönüle kurulan sağlam köprülerle, tertemiz dua ve dileklerin himmet ve hidayet ihtişamıyla bayramlaşmanın güzelliğini ve lezzetini gıyaben yaşamamız mümkündür.

Yine çocuklarımızın koşup oynayacağı, büyüklerimizin ziyaret edilip hürmetle hatırlanacağı; tereddüdün bariyerine takılmadan, vehme ve endişelere aldırmadan kardeşliğin, kaynaşmanın, dini, milli ve tarihi emanetlerimizin bihakkın yaşanacağı kutlu zamanlara vasıl olacağımızdan asla şüphe duyulmamalıdır.

Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah Türk milletinin ve mazlum gönüllerin inanıyorum ki yar ve yardımcısıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sosyal mesafelere sığmayacak büyüklükteki manevi kucaklaşmalarımızla karşıladığımız Ramazan Bayramı’nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Muhterem hemşehrilerimin ve Türk-İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.”