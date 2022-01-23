Afazi Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Bireylerin duygularını, düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını karşısındakilere iletmek amacıyla başvurduğu sözlere ya da sözsel olmayan ortak kurallara dayanan sistem, dil olarak adlandırılır.

Dil bozuklukları kavramı ise, duygu, düşünce ve isteklerin iletimi ya da başkasından alınan sinyallerin algılanması esnasında ortaya çıkan güçlükleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Afazi de ifade edilen dil bozukluklarından biri olarak karşımıza çıkar.

Afazinin türüne göre değişmek şartıyla kendilerini ifade ederken, karşısındakini anlamaya çalışırken ya da nesneleri isimlendirmek amacıyla çabalarken çeşitli problemler ile karşı karşıya kalan afazili bireyler, kimi zaman dalgalı duygu durum halleri ile de karşı karşıya kalır. Bunun temelinde ise afazili bireylerin dil becerileri sebebiyle yaşadıkları iletişim güçlüklerinin farkında olmaları yatar.

Afazi Nedir?

Afazi, genel itibarıyla ani bir serebrovasküler olayın meydana gelmesi, inme, travmatik beyin hasarı ve bu bölgelerde lezyon/tümör oluşması gibi durumlar sebebi ile ortaya çıkan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Bu dil bozukluğunun şiddetinin ve türünün ise lezyon oluşum yeri, boyutu ve bölgenin etkilenme boyutu gibi nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkündür.

Afazi Çeşitleri

Yukarıda da ifade edildiği üzere, afazi çeşitleri ve şiddeti, lezyonun oluşum yerine, boyutuna ve bölgenin etkilenme durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik sonucunda ortaya afazi türlerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür;

● Tutuk Afazi

Kendi içerisinde broca afazisi, transkortikal motor afazisi, global afazi gibi alt türleri bulunan tutuk afazili bireylerde genellikle konuşma için büyük bir efor harcama eğilimindedir ve konuşmada oldukça güçlük yaşarlar. Bununla birlikte söz konusu kişilerde dili anlama becerileri, dili üretme becerilerine kıyasla çok daha iyi durumdadır.

● Akıcı Afazi

Wernicke afazisi, anomik afazi, kondüksiyon afazisi ve transkortikal duyusal afazi şeklinde alt türleri bulunan akıcı afazi ise, bireylerin dili anlama becerilerinin dili üretme becerilerine kıyasla daha kötü olduğu bir dil bozukluğu türüdür.

Afazide Ailenin Yaklaşımı

Söz konusu dil bozukluğuna yönelik terapi sürecinde, bireyin kendisine ek ailesine de birtakım sorumlulukların düştüğünü söylemek mümkündür. Afazide ailenin yaklaşımına yönelik detaylar ve giderilmesi gereken yanlışlar ise aşağıda verildiği gibidir.

● Afazili yakınları bulunan kişilerin en temel hataları, söz konusu bireylerin kelimelerini tamamlamaya çalışmaktır. Kelimeleri tamamlamak yerine bireyin kendisine zaman tanınmalıdır.

● Afazili bireyler ile iletişim halindeyken sözlü iletişime ek beden dilinin de aktif ve etkili bir şekilde kullanılmasında fayda vardır. Özellikle dili anlama becerisi, üretme becerisine kıyasla daha güç olan afazili bireylerde bu tür bir iletişim daha etkili olacaktır.

● Afazili bireylerin kelimelerinin tamamlanmasına ek, düzeltilmesinden de kaçınılmalıdır. Söz konusu bireylerin her kelimeyi doğru bir telaffuz ile üretemeyeceğinin bilincinde olunmalı ve bu çerçevede mükemmeliyetçi yaklaşımdan uzaklaşılmalıdır.

● Afazili yakınları bulunan kişiler, cümle yapılarını basit, cümle uzunluklarını ise minimum düzeyde tutmalıdır. Bununla birlikte konuşma hızına da dikkat etmekte fayda vardır. Bu sayede hem konuşma dili basite indirgenmiş olacak hem de afazili bireyin de bir yetişkin olduğu düşüncesi terk edilmeyecektir.

● Afazili bireylerin bütün dikkatlerinin söz konusu iletişimde olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde iletişim güçlüklerinin boyutu artacak, bu da söz konusu bireylerde motivasyon düşüklüğünün görülmesini beraberinde getirecektir.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 17:28