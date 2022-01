Bursa’da kimsesiz ve yaşlı hastalara "Gönül Bağı" ile teknolojik online takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor. 200 kimsesiz hasta ve yaşlının evine monte edilen akıllı panel sayesinde Evde Bakım Birimi merkezi ile irtibatı kolaylaşıyor. Ayrıca yaşlılara dağıtılan acil durum butonu ve akıllı bileklik sayesinde hayatları kolaylaştı. Evdeki sensörler sayesinde muhtemel yangın ve soba zehirlenmelerinde hasta ve yaşlılar uyarılıyor, aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği VR tabanlı terapi modeli de bağımlılıkla mücadelede teknolojik katkı sağlıyor.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden çevreye kadar her alanda önemli yatırımlarla Bursa’yı geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler anlamında örnek projeleri kente kazandırmaya devam ediyor. Evde Hasta Bakım Merkezi bünyesinde 143 personel, 25 ambulans ve 46 araçla bugüne kadar 60 bine yakın hastaya 1 milyon 153 bin kez sağlık hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi, yine madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile de 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu iki konuda teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan Büyükşehir Belediyesi, akıllı sağlık uygulamaları kapsamında adeta devrim niteliğinde iki yeni projeyi devreye aldı. Yalnız yaşayan risk gurubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşları 7/24 takibe alan ‘Gönül Bağı’ projesi ile madde bağımlılığı ile mücadelede kullanılacak ‘VR tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Sağlık parmağınızın ucunda

Büyükşehir Belediyesi’nin BBKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan (SOGEP) hibe alan Gönül Bağı projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor. Tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje sayesinde ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece bir butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor. Evlere kurulan akıllı paneller, güvenlik sensörleri, nabız ölçer bileklikler ve kablosuz acil durum butonu ile hasta ve yaşlılar 7/24 takip altına alınıyor. Panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi’ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzeri gibi acil durumlarda ise kırmızı butona basılması halinde adrese doğrudan ambulans yönlendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sağlık durumları anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların anlık takibi için ‘geliştirilen akıllı bileklik ile’ 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp, belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor. Her hastaya özel belirlenen yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında, sistem alarm veriyor ve sağlık ekibi devreye gidiyor. Sisteme entegre kablosuz acil durum butonu ise panelin bulunduğu oda dışında gelişen acil durumlarda hayat kurtarmaya göre tasarlandı. Örneğin geçirdiği anlık rahatsızlık sonucu düşen ve olduğu yerden kalkamayan yaşlılar, üzerlerinde taşıdıkları kablosuz acil durum butonunu 2 saniye basılı tuttuklarında çağrı merkezine acil durum uyarısı geliyor. Uyarının ardından yaşlının yakınlarına ve evde bakım merkezine eş zamanlı çağrı yapılarak, anında müdahale imkanı sağlanıyor. Bunun yanında akıllı panel üzerindeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri ile muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde ev içinde çalan alarm ile hastalar uyarılıyor aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor.

Bağımlılıkla ‘sanal’ mücadele

Büyükşehir Belediyesi’nin toplum sağlığını yakından ilgilendiren diğer projesi olan ‘VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ de hem Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe aldı hem de Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde ödüle değer görüldü. Madde bağımlılığı ile mücadeleyi inovatif yaklaşımla desteklemek üzere geliştirilen proje sayesinde, bağımlıya o ortamlarda bulunma hissi verilerek, bağımlılıkla nasıl mücadele etmesi gerektiği öğretiliyor.

“Şehre değer katıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik vizyonunu öne çıkaran iki yeni projeyi daha devreye almasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Her ikisi de Türkiye’ye örnek olmuş projeler. Ciddi teknolojik altyapı kullanılarak hazırlandı. Yaşlı ve hastalara hizmet veren Gönül Bağı projemiz Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ projemiz de Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe aldı. Sağlık Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür hizmetler veriliyor. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü ve imkanlarını kullanarak, hizmetleri çeşitlendirmek noktasında projeler üretmeye çalışıyoruz. Bursa gibi artık nüfusu 3 milyonu aşmış, her geçen gün sanayileşen, alt kattakinin üst kattakini tanımadığı ilişkilerin olduğu bir ortam içerisinde her bir insanımıza ulaşmak, kıyıda köşede kalmış kişilere hizmet götürmek öncelikli hedefimizdir. Proje üretmeye, şehre değer katmaya, şehrin her bir köşesine ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Aktaş, ‘Gönül Bağı’ projesinin akıllı paneli üzerinden merkeze bağlanarak, görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca ‘VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ de uygulamalı olarak gösterildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan bir basın mensubuna, stresle başa çıkma ve korkuları yenme gibi tedavi metotları uygulamalı olarak gösterildi.