Çocuklarda duruş bozuklukları ve tedavi yöntemleri

Günlük yaşantımızda çocuklarda fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklı duruş bozuklarının yaygın olarak görüldüğünü belirten Uzman Fizyoterapist Onur Salman Körtelli rahatsızlığın tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğumdan itibaren yaşamın tüm evrelerinde “postürün” (duruşun) çok önemli olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Arş. Gör. Onur Salman Körtelli, özellikle çocuklarda duruş bozukluklarının oldukça yaygın olarak görüldüğünü söyledi. Arş. Gör. Onur Salman Körtelli, özellikle pandemi sürecinde çocukların fiziksel aktivitelerden uzaklaştığını hatırlatarak, ’’Televizyon, tablet veya telefonlar ile geçirilen sürenin uzaması, obezite, oturma pozisyonundaki yanlışlıklar, ağır okul çantası taşınması gibi nedenlerden dolayı çocukların duruşu olumsuz etkilenebilmektedir” dedi.

“Duruş bozuklukları psikolojik problemlere de yol açabilir”

Çocukluk çağında en sık görülen duruş bozukluklarının, omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, kifoz (kamburluk), lordoz (bel çukurluğunun aşırı artması) ve skolyoz (omurga eğriliği) olduğuna dikkat çeken Onur Salman Körtelli, “Duruş bozukluklarına bağlı olarak çocuklarda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bel, boyun, sırt, omuz, kol, bacak ağrıları, kaslarda güçsüzlük, sinir sıkışmaları gibi belirtiler görülebildiği gibi solunum fonksiyonları, dolaşım ve sindirim sistemi ile ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Duruş bozukluğu, görünümü de etkilediğinden bazen psikolojik sorunlara da yol açabilir” diye konuştu.

“Doğru oturma pozisyonu ve kilo kontrolüne dikkat”

Duruş bozukluklarının tedavisinde koruyucu önlemlerin önemli yer teşkil etmekte olduğunu ifade eden Körtelli, “Doğru oturma pozisyonunun sağlanması ve obezite kontrolü bu noktada önemli rol oynamaktadır. İyi bir oturma pozisyonu için çocuğun boyuna uygun bir masa veya sıra seçilmelidir. Otururken vücut dik olmalıdır. Kollar ve bacaklar simetrik pozisyonda olmalı, ayaklar yere paralel yerleştirilmelidir. Sırt koltuğun veya sandalyenin arkasına tam olarak değdirilmelidir. Bel boşluğu ise küçük bir yastık veya özel aparatlarla desteklenmelidir. Çocuklar tablet veya bilgisayar kullanırken ekran yüksekliğine de dikkat edilmelidir. Ekranın en üst noktası çocukların göz hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca oturma süresinin kısaltılması için evdeyken ve okulda teneffüs saatlerinde çeşitli aktiviteler ile oturma süresi azaltılmalıdır. Çocuklarda kilo kontrolü sağlanmalıdır. Bunun için uzmanlardan doğru beslenme önerileri alınmalı, çocukların ilgi alanına göre fiziksel aktiviteler ve spor teşvik edilmelidir” bilgisini aktardı.

Duruş bozukluklarında “Egzersiz Tedavisi”

Duruş bozukluklarının tedavisinde bir diğer önemli aracın ise egzersiz olduğunu ifade eden Körtelli son olarak, “Egzersiz, duruş bozukluğunun tipi ve çocuğun durumu göz önünde bulundurularak fizyoterapist tarafından kişiye özel olarak oluşturulmalıdır. Egzersiz tedavisinin içinde postür, esneklik, eklem hareket açıklığı, kuvvetlendirici, solunum egzersizleri ve duruş bozukluğuna spesifik egzersizler yer alabilmektedir. Duruş bozukluklarının tipine, derecesine ve etkilenime göre de bazı özel teknikler, korse kullanımı ve cerrahi de uygulanabilmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.