Eyüpstultan’da aşı randevusu gelen vatandaşlara kaymakamdan ziyaret

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçe genelinde aşı randevusu gelmiş olan vatandaşların evde aşılama programına katıldı. Vatandaşların aşı ile ilgili merak ettiği soruları yanıtlayan Kaymakam Kara, problemleri olan vatandaşları da dinledi.

Eyüpsultan’da aşı programı kapsamında 2. ve 3. doz aşılarını olmak için evde sağlık hizmeti kapsamında randevu alan vatandaşlar, Kaymakam İhsan Kara tarafından ziyaret edildi. Evde sağlık ekipleri ile birlikte aşı olmak isteyen vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Kara, vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Kara, aşı programı hakkında bilgi verdi. Kara, “Eyüpsultan Kaymakamı olarak baştan beri sağlık mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün görevlilerimizce programı yürütüyoruz. Vatandaşlarımız aşı olma konusunda gayretli. Aşı olmak isteyen 2. ve 3. dozu tamamlamamış 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bizzat ben ziyaret ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın önderliğinde bütün ilçelerimizde olan faaliyeti biz de burada sürdürüyoruz. Bugün Fatma teyzemizle buluştuk problemlerini dinledik ve aşımızı gerçekleştirdik. Tüm sorunların çözülmesi için çalışacağız. Aşı konusunda hassas olan vatandaşlarımıza ve sağlık personellerimize ise çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Herkes aşı olmalı, devletimiz bizi öldürecek değil ya"

Ailecek aşı olan ve annesinin aşılanması için evlerine gidilen Coşkun Elitaş, “Bugün kaymakam bey evimize geldi ve bu çok olumlu bir durum. Aşı ile ilgili bizlere teşvik edici bir durum. Dışarıda kirli bir bilgi var, bunlara kulak asmıyoruz. Sonuçta devletimiz herkesi öldürecek değil. İnsanlar aşıyı kötülüyor ama ben sağlıklı buluyorum. Annem başta olmak üzere 16 yaşındaki çocuğuma bile aşı yaptırdım. Tehlikeli bir süreçten geçiyoruz, herkes aşı olmalı bence. Bu tarz hizmetler ise gerçekten çok verimli” şeklinde konuştu.