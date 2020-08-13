Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, 200’den fazla çeşidi bulunduğu belirtilen İnsan Papilloma Virüsü’nün (HPV) erkelerde kısırlığa neden olabileceği belirti.

İnsan Papilloma Virüs (Human Papilloma Virus - HPV) 200’den fazla çeşidi bulunduğu belirtilirken, kadın ve erkeklerde genital bölgede siğiller şeklinde belirti gösteren 40’a yakın çeşidi var olduğu söyleniyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, HPV’nin erkeklerde kısırlığa etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

’’HPV enfekte erkeklerde kısırlık sorunu birçok çalışmada gösterilmiştir’’

HPV’nin en çok görülen tiplerine değinen Dr. Emre Bakırcıoğlu ’’HPV 6 ve 11’dir. Tip 16 ve 18’in rahim ağzı, penis ve anal bölgede kanserlere yol açma riski yüksektir. Sıklıkla 15-24 yaşlarda bulaşma riski yüksektir ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğundan çok eşlilik bulaşma riskini arttırır. ABD’de yapılan araştırmada yaklaşık 80 milyon kişide aktif enfeksiyonu olduğu bildirilmiştir (Oshman LD, et al. JAMA, 2019). Buna göre çocuk sahibi olma problemi olan çiftlerin HPV enfeksiyonu geçirme veya maruz kalma ihtimali çok yüksektir. HPV enfeksiyonunun üreme sağlığı üzerinde etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Sınırlı çalışmada HPV enfeksiyonunun kadın infertilitesi üzerinde etkisi olduğu gösterilirken, kontrol grupları ile karşılaştırılan HPV enfekte erkeklerde, infertilite sorununa yol açtığı birçok çalışmada gösterilmiştir’’ dedi.

Dr. Bakırcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: ’’Erkekte sperm sayısı, hareketliliği ve şekli pek çok çevresel faktörler, enfeksiyonlar, alışkanlıklar ve yaşam koşullarından etkilendiği bilinmektedir. Weinberg M ve ark. yeni yayınladıkları sistematik inceleme ve meta-analiz çalışması ile semende HPV’nin semen parametreleri ve tüp bebek sonuçlarına etkisi incelenmiş. Bu araştırmada yazarlar 16 çalışmada 3 bin 700’den fazla erkeğin semen örneğinde HPV’nin sperm kalitesi üzerine etkisini araştırmışlar. HPV enfeksiyonunun sperm sayısını, hareketliliğini ve morfolojiyi azalttığı meta-analizlerde ortaya konmuştur. Bu makalede, literatürde HPV’nin gebelik oranları üzerinde etkisi gösterilmediği fakat birçok çalışmada düşük riskinin arttığı bildirilmiştir. Yazarlar özellikle sperm sayısı düşük olan erkeklerde HPV enfeksiyonunun daha sık görüldüğü ancak bu azalmanın HPV enfeksiyonu ile bağlantısının gösterilemediğini belirtmişlerdir’’.

Tedaviye değinen Dr. Bakırcıoğlu,’’Sonuçta, HPV enfeksiyonunun sperm parametreleri üzerindeki etkilerinden yola çıkarak potansiyel koruyucu veya tedavi edici yöntemler konusunda tartışma ortaya çıkmaktadır. Bu durumda HPV enfeksiyonundan korunma için (veya yeni bulgular ışığında, potansiyel tedavi için) 2 doz HPV aşılaması gündeme gelmektedir. Aşı uygulama protokollerinde günümüzde 11-26 yaş arasında HPV aşısı önerilmektedir. Ağustos 2019 itibari ile ABD Hastalıktan Korunma ve Kontrol Merkezi’nin yetişkinler için HPV aşısı önerilerini değiştirdiği görülmektedir. Tavsiyede, 27-45 yaş aralığında yetişkinler için hastalarla görüşülerek karar verilebileceği önerilmektedir. Enfeksiyon bir kez başladığında, yeni bulgular aşının hastalığı geçirmede potansiyel etkisinin olabileceğini göstermektedir’’ şeklinde konuştu.

Dr. Bakırcıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:’’HPV aşısının sperm parametreleri üzerindeki etkisi ve gebelik ihtimalini arttırma potansiyelinin ortaya çıkması açısından gelecekte yeni çalışmalar ile desteklenmeye ihtiyacı vardır’’dedi.