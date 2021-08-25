İBB muhabirinden hastane personeline saldırı

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlik görevlileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhabiri tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin Öz sağlık iş sendikası tarafından açıklama yapıldı.
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde iddiaya göre güvenlik görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) muhabirlik yapan Tuba Semiz tarafından şiddete uğradığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde İBB muhabirinin kendisine şiddet uygulandığı iddialarının ardından Öz Sağlık İş Sendikası tarafından Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, Öz Sağlık İş Sendikası 2 nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, Hastane güvenlik görevlilerinin iftiraya uğradığını olayın Tuba Semiz tarafından gerçekleştiğini söyledi.
Güvenlik görevlilerin olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu ifade eden Öz Sağlık İş Sendikası 2 nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, "
"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hapis cezasına çarptırılmalı"
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan şehir magandalarının en ağır ceza alması için yetkililere seslenen Dinç, "Ağır hapis cezası kamu sağlık hizmetlerinin şiddet uygulayan kişilere bir süre ücretli hale getirilmesi ağır para cezaları gibi caydırıcı yaptırımların bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyor sağlık emekçilerine şiddet uygulayan şehir magandalarının en ağır şekilde cezalandırılmalarını yetkililerden acilen talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, konuyla ilgili olarak hastane yönetimi ve sendikalar tarafından hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.