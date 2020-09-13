Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstanbul’da artan vaka sayılarına rağmen Beşiktaş Kuruçeşme’de açık hava bir eğlence mekanına gelenler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Hem yan yana oturan hem de dans ederek eğlenen müşteriler salgını umursamadı. Yüksek sesli müzikle dans edenler eğlenirken, onlara hizmet eden garsonların da maskelerini düzgün şekilde takmadıkları görüldü. Mekanda eğlenenler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul’da maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence kamerada
KURUÇEŞME’DE AÇIK HAVA BİR EĞLENCE MEKANINDA VATANDAŞLAR KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN NE MASKE TAKTI NE DE SOSYAL MESAFE KURALINA UYDU. MEKANDAKİLERİN MESAFESİZ DANS ETMESİ KAMERALARA YANSIRKEN, BAZI GARSONLARIN İSE MASKELERİ DÜZGÜN TAKMADIKLARI GÖRÜLDÜ.
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