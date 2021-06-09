Korona virüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir

Covid-19’un işitme sistemi üzerindeki etkileri ve ani işitme kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Çaypınar Eser, “Başlangıçta Covid-19 bulguları daha çok geniz akıntısı, grip ve ateş şeklinde kendini gösterirken son dönemde özellikle gençlerde baş ağrısı ve ciddi eklem ağrısı yapan forma dönüşmüş durumdadır. Virüsün mutasyonlu formu gençlerde de ciddi enfeksiyon tablosu oluşturabiliyor ve ani işitme kaybı yaşanabiliyor” dedi.
“Tedavi konusunda tedirginiz”
Covid-19 hastalarında uygulanan ani işitme kaybı tedavisi ile ilgili konuşan Eser şu ifadeleri kullandı:“Kortizon tedavisinin henüz uygun olup olmadığı ile alakalı bir protokolün netleşmemesi söz konusu. Normal ani işitme kaybı ile gelen hastalarda kortizon tedavisi 1 mg/kg olarak başlarken Covid-19 hastalarında bu şekilde tedaviye başlamak konusunda tedirgin olabiliyoruz. Sonuç olarak bu hastalığın mutasyonlu formu tekrar mutasyon geçirerek gücünü kaybedene kadar devam edecek, belki de yıllarca sürecek olan bu hastalıkla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.”