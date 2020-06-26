Mehmet Hanifi Kutlar: "Ozon tedavisi, kandaki oksijen miktarını arttırdığından vücudu hızlı bir şekilde yeniler"

Ozon tedavisi hakkında bilgiler veren Mehmet Hanifi Kutlar, "Kandaki oksijen miktarını arttırdığından vücudu hızlı bir şekilde yeniler ve birçok sağlık probleminin çözümüne yardımcı olur." dedi.

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, ozon tedavisi hakkında bilgiler verdi. Ozon tedavisini; eğitimli sağlık personeli tarafından, özel ekipman ve cihazlar uygulandığını belirten Kutlar, "Hastadan 100 cc kan alınarak, içerisine doktorun belirleyeceği dozda ozon eklenir. Ozonlanmış kan tekrardan hastaya damar yoluyla verilir. Bu uygulama süresi yaklaşık 15 dakika sürer ve ağrısız bir işlemdir. Kandaki oksijen miktarını arttırdığın dan vücudu hızlı bir şekilde yeniler ve birçok sağlık probleminin çözümüne yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Ozon FUE nedir?

Kutlar; Ozon FUE’nin saç ekimi sürecinin başarını oranını arttırmak ve özellikle sağlık problemleri olan hastaların daha konforlu operasyonlar geçirmeleri için ozon tedavisi ve ozon PRP uygulamalarıyla desteklenmiş bir saç ekim uygulaması olduğunu belirterek, söz konusu uygulamanın faydalarını şöyle sıraladı:

"Kandaki oksijen miktarını arttırdığı için saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olur.

Cildi yenileyen etkisi sayesinde donör ve ekim alanının daha hızlı iyileşmesine olanak tanır.

Operasyon sonrasında oluşabilecek dolaşım problemleri riskini en aza indirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olduğundan virüs-bakteri-mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

Ekilen saç köklerinin daha sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olur.

Hücreleri besleyip canlılığı ve yenilenmeyi arttırdığından ekilen saçların çıkma yüzdesine pozitif etkisi vardır.

Stres azaltıcı, rahatlatıcı etkisiyle stres kaynaklı saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur.

Vücudun hormon ve enzim dengesini düzenleyici etkisi sayesinde hormon düzensizliğine bağlı saç kayıplarını da azaltıcı etkisi vardır.

PRP ile enjekte edilen trombositlerdeki büyüme faktörlerini hızlı bir şekilde aktive edip saçların büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Detoks edici özelliği sayesinde vücutta biriken toksinleri ve operasyon sırasında kullanılan kimyasal ilaçların vücuttan atılmasına yardımcı olur."