Pandemi sürecinde de botokstan vazgeçilmedi

Genç görünmek ve kırışıklıklardan kurtulmak isteyen çoğunlukla kadınlar, pandemi dönemimde de botoks uygulamalarından vazgeçmedi.

Genç görünmek ve kırışıklıklardan kurtulmak isteyen çoğunlukla kadınlar, pandemi dönemimde de botoks uygulamalarından vazgeçmedi. Botoks yaptıranlar günden güne artarken Dermatoloji Uzmanı Dr. Ersin Aydın da konuyla ilgili bilgi verdi. Aydın, yapılan uygulamalardan bahsederken, uyarılarda bulundu.

“Basit bir uygulama gibi görünüyor ancak değil”

Botoks uygulamalarına ilişkin bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ersin Aydın, “Günümüz de sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmaya başlanılması ile birlikte gençlik çok önem kazandı herkes genç kalmak istiyor. Bunun için bir takım işlemler yapılıyor ama başkasına benzemekten yapay görünmekten de korkuluyor. Natural Botoks da tüm bunlara cevap veren bir uygulama aslında. İfade kaybının olmadığı kişinin bakışının gülüşünün değişmediği aynı zamanda gençleştiği bir işlem. Botoks her yerde uygulandığı hatta evler de bile uygulandığı için basit bir uygulama gibi görünüyor ancak basit bir uygulama değil. Bizim yüzümüzde mimiklerimizi oluşturan kaslar koordineli bir şekilde çalışıyor. Örneğin kaşımızı yukarı kaldıran bir kasımız olduğu gibi aşağıya indiren de bir kasımız var. Burada bu dengelere bu hassasiyetlere ya da kişinin mimiklerini kullanma derecesine göre işlem yapılmadığında ifade kaybı gibi bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Natural Botoks da tüm bunlara uygun olarak işlem yapıldığı için doğal olarak sonuçlanan kişinin ifadesinin bozulmadığı son derece doğal bir görüntünün oluştuğu ve gençleştiği bir görünüm oluşuyor” dedi.

"Yılda iki kez bazen de üç defa tekrarlanmasını öneriyoruz"

Uygulamaların doğru yapılmasının önemine dikkat çeken Aydın, “Natural Botoks işlemini erken dönemde çizgiler henüz belirginleşmeden yapılabildiği gibi daha yaş almış çizgileri belirmiş danışanlarımıza da uygulayabiliyor. Erken dönemde yapıldığı zaman daha fazla yüz güldürücü olduğu söylenebilir. Bu yüzden çizgiler belirginleşmeden erken dönemde yapılmasını öneriyoruz. Natural Botoks işlemini sıklıkla alın bölgesine kaş arasına ve göz kenarına uyguluyoruz. Bize gelen danışanlarımız genel de bu bölgelerdeki çizgilenmelerden yakınıyorlar. Etkisi 4 ile 6 ay arasında devam ettiği için uygulamanın yılda iki kez bazen de üç defa tekrarlanmasını öneriyoruz. Düzenli olarak uygulamalar tekrarlandığında bu uygulamalardan çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hekim tarafından doğru noktaya doğru doz da uygulama yapıldığında son derece güvenli bir işlem” diye konuştu.