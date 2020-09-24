Pandeminin çocuklar üzerindeki etkisi

“TRAVMATİK ETKİLERİNİ AZALTACAKTIR”

Pedagojik Danışman / Aile Danışmanı, Transformal Nefes Terapisti Nurten Daniş, yaptığı açıklamada “Bu yeni eğitim-öğretim yılında ebeveynlerimizin işi her yılkinden daha karmaşık ve de zorlayıcı olsa da küresel pandemiye bağlı olarak gelişen endişe, kaygı, öfke ve korkuları mümkün olduğunca azaltacak yöntemler bulmaları hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlık bütünlüğü koruma adına çok değerlidir. Üstelik, küçük yaş grubundaki çocuklar aile bireylerinin duygu-düşünce ve davranışlarından çok etkilendiği gibi onların olumlu ya da olumsuz her yönünü kopyalar, rol model alır. Bu nedenle, anne babaların yeni normale göre hayatlarını yeniden organize edip, uyum sağlama sürecini hızlandırıyor olması çocuklarını da olumlu anlamda etkileyecek, yüreklendirecektir. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerin rahatça ifade edilebildiği, sorulan sorulara yaşa uygun ve doğru cevapların alındığı empatik bir ortam oluşturma, sakin kalarak sevgi-saygı-dayanışma içinde çözümler üretme, sorumluluklar alma- verme bu sürecin travmatik etkilerini azaltacaktır” dedi

Daniş, açıklamasını şöyle sürdürdü “Aile bireylerinin fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirlere uygun davranıyor olması hastalığın bulaşma ve yayılma riskini büyük ölçüde azaltıyor olsa da yetmeyeceği için, alınan bu dış önlemlerle birlikte mutlaka bağışıklık sistemini güçlendiren içsel iyileştiricilerin kullanılması gerekmektedir. Ancak o zaman gerçek anlamda hem bedensel, zihinsel, ruhsal hem de sosyal yönden sevdikleriyle birlikte daha güvende olacaklardır. Bu iyileştiriciler; doğru nefes alma ve negatif bilinçaltı kayıtlarını dönüştürme terapileri, sağlıklı yeme- içme, kaliteli uyku, spor etkinlikleri, öz farkındalık ve özgüveni arttıran hobiler, sanat etkinlikleri, sosyal duygusal gelişimi destekleyici aktiviteler, yüksek frekanslı müzikler, meditasyon- yoga, doğada bolca zaman geçirme v.s olarak sıralayabiliriz. Ruhsal olarak tükenmişlik, mutsuzluk, umutsuzluk ve de çaresizlik gibi duyguların yoğun hissedilmesi sonucu gündelik yaşamda zorlanılması durumunda ise mutlaka psikolojik- pedagojik destek alınmalıdır”

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