Rahim nakliyle Dünya’ya gelen bebeğin babası: "Aile olmak her zorluğa değer"

Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert’in yankıları sürüyor. Derya Sert’in eşi Baba Mustafa Sert, "Umudumuzu hiç yitirmedik, 9 yıl çok zor geçti ama aile olmak zorluğa değer." dedi.

Kadavradan alınan rahimle anne olabilmek için 9 yıl boyunca büyük mücadele veren Derya Sert, kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi ile 4 Haziran 2020’de bebeğini kucağına aldı. Dünya tıp tarihine geçen olayda, 28 haftalık olarak dünyaya gelen bebekleri sağlıklı bir şekilde gelişim göstermeye devam ettiği belirtildi.

Mustafa Sert: "En büyük hayalimiz bir bebeğimizin olmasıydı"

Umutlarını hiç yitirmediklerini söyleyen baba Mustafa Sert, "9 yıl çok zor geçti ama aile olmak her zorluğa değer. Transferin yapıldığı gün çok dua ettik, hamilelik haberini alacağımızı hissetmiştik. En büyük hayalimiz bir bebeğimizin olmasıydı ve emeklerimizin sonunda oğlumuza kavuştuk. Heyecan ve mutluluk içindeyiz, tarifi imkânsız. Doktorlarımızın ilgisi ve mücadelesi ile bugüne geldik. En kısa zamanda üç kişi olarak evimize dönmek ve güzel günlerde çocuğumuzu büyütmek istiyoruz." dedi.

"Bu bir ekip işidir ve ülkemizin başarısıdır"

Derya Sert’in tüp bebek tedavisini yürüten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Derya için standartların dışına çıkmamız gerekiyordu çünkü çok özel bir durumu vardı. Kendisine yapay zekâ teknolojisini de dâhil ettiğimiz kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uyguladık. Sonunda mutlu haberi vererek bebeğe kavuştuk. Bu bir ekip işidir ve ülkemizin başarısıdır." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; Derya Sert’e uyguladıkları tedaviyle ilgili olarak şunları söyledi: "Derya Sert’in tüp bebek sürecinde yapılan her müdahale kişiye özgü temel tüp bebek prensiplerine uygun olarak gerçekleştirildi. Öncelikle nakil bir rahim olduğu için daha önceki başarısız denemeleri göz önünde bulundurularak gebe kalmasına engel olabilecek immünolojik herhangi bir faktör olup olmadığı değerlendirildi ve bu doğrultuda bir yol haritası çizildi. Kısa süre içinde de tüm Dünya’ya iz bırakacak haberi kendisine verdik." dedi.

Derya Sert’in anne olabilmesi için uygulanan tüp bebek tedavisinde büyük rol oynayan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın; başarıya giden yolda attıkları adımları şu sözleriyle dile getirdi: "Öncelikle Derya Sert’in durumuna özgü değerlendirmeler yapıldı. Standart her tüp bebek hastasında uyguladığımız yumurta geliştirici tedavi Derya Sert’e kişiye özgü protokol uyguladık ve bu kişiye özgü protokolleri uygularken de temel prensiplerden asla vazgeçmeden büyük bir sabırla her şeyi zamanlamasına uygun olarak bayram tatili, pazar günü gibi durumları göz ardı ederek gerçekleştirdik. Derya’nın kendi kişisel durumuna uygun günde transferini gerçekleştirdik, sonuç olarak bu bebeğe kavuştuk. Süreci yürüten tüm hekim arkadaşlarım gibi mutluyuz ve gururluyuz." dedi.