Korona virüs salgını döneminde vatandaşlar “hayat için evde kal”dıkça kilo almaya başladı. Hem evde kalıp hem de sağlıklı yaşayıp zinde kalmak isteyenler için Diyetisyen Gülümser Varişler de önerilerde bulunuldu. Varişler, sokağa çıkıp pandemi dönemi riske girmeden online olarak diyetisyenlik hizmeti alınabileceğini de kaydederek, “Taze ve işlenmemiş gıdaları tüketin, her gün en az 10-12 bardak su için” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle insanlar evine kapandı. Evde kalınan ve hareketsiz geçen süre boyunca kilolar alındı ve akıllara “korona virüsten korunmak için ne yemeli, nasıl beslenmeli” sorusu gündeme geldi. Vatandaşların evlerinden çıkıp riske girmeden online hizmet veren Diyetisyen Gülümser Varişler, ev dışında dışarıdan yemek yenilmemesi gerekliliğine dikkat çektiği gibi, taze günlük yemeklerin yenilmesi gerektiğini, her gün 10 - 12 bardak su içilmesi gerekliliğini vurguladı. Varişler, “Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktiviteyi arttırmanın ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Haftada en az iki kere balık tüketin”

Varişler, taze ve işlememiş gıdaların tüketilmesinin yanı sıra balık yenilmesi gerektiğine de atıfta bulunarak, “Haftada iki kere balık tüketmeye çalışın. Ara öğünler için şeker, yağ veya tuz içeriği yüksek besinler yerine çiğ sebzeleri ve taze meyveleri seçin, vitamin düzeylerinde önemli miktarda kayıplara neden olabileceği için sebze ve meyveleri uzun süre pişirmeyin. Bu dönemde tüketimin sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.) Ev dışında yemek yemeyin” diye konuştu.