Korona virüs salgını döneminde vatandaşlar “hayat için evde kal”dıkça kilo almaya başladı. Hem evde kalıp hem de sağlıklı yaşayıp zinde kalmak isteyenler için Diyetisyen Gülümser Varişler de önerilerde bulunuldu. Varişler, sokağa çıkıp pandemi dönemi riske girmeden online olarak diyetisyenlik hizmeti alınabileceğini de kaydederek, “Taze ve işlenmemiş gıdaları tüketin, her gün en az 10-12 bardak su için” dedi.
“Haftada en az iki kere balık tüketin”Varişler, taze ve işlememiş gıdaların tüketilmesinin yanı sıra balık yenilmesi gerektiğine de atıfta bulunarak, “Haftada iki kere balık tüketmeye çalışın. Ara öğünler için şeker, yağ veya tuz içeriği yüksek besinler yerine çiğ sebzeleri ve taze meyveleri seçin, vitamin düzeylerinde önemli miktarda kayıplara neden olabileceği için sebze ve meyveleri uzun süre pişirmeyin. Bu dönemde tüketimin sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.) Ev dışında yemek yemeyin” diye konuştu.