Üç büyük sağlık örgütünden ortak açıklama: "Süreci başarılı yürüten ülkeler sıralamasında önlerde yer aldık"

Üç önemli sağlık örgütünün temsilcileri Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde basın açıklaması yaptı. Covid-19 sürecinde Türkiye’nin başarısız olduğu yönündeki eleştirilere tepki gösteren sağlıkçılar, “Süreci başarılı yürüten ülkeler sıralamasında önlerde yer aldık. Tükenmedik, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

2019 yılının sonunda Çin’in Vuhan kentinde baş gösteren ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Ülkemizde de sürecin başından beri salgınla mücadele anlamında birçok adım atıldı. Bazı sağlık örgütleri ise Türkiye’nin Pandemi sürecini doğru yönetemediği, başarısız olduğu yönünde açıklamalar yaparak, “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz” gibi söylemlerde bulundu. Bugün, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hekim Hakları Derneği ve Cumhuriyetçi Hekimler Grubu temsilcileri Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelerek bu söylemleri eleştirdi ve Türkiye’nin süreci başarılı yürüten ülkeler sıralamasında önlerde yer aldığını belirtti. “Tükenmedik, mücadeleye devam edeceğiz” diyen temsilciler, insanları korkutarak süreci akamete uğratanların etkisiz kılınması gerektiğini vurguladı.

“Kamuoyunu aydınlatmayı mesleki bir mesuliyet olarak addediyoruz”

Üç farklı sağlık örgütü adına konuşan Hekim Hakları Derneği Genel Sekreteri Hukukçu Hekim Dr. Ahmet Erçek, “Gerçeklere dayanmayan, bilimsel temeli olmayan söylentilerin yaygın biçimde topluma dayatıldığı, siyasi pozisyona göre pandemi değerlendirmelerinin yapıldığı ortamda, sahada bizatihi çalışan, süreci yakinen takip eden ve yaşayan hekimler ve sağlık çalışanları olarak sislerle dolu gündemi bir nebze de olsa berraklaştırmayı ve kamuoyunu aydınlatmayı mesleki bir mesuliyet ve vazife olarak addediyoruz. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana belli bazı meslek örgütlerince her fırsatta dillendirilen sürecin kötü yönetildiği ve sağlık yöneticilerinin başarısız olduğu yönündeki beyanların, korku ve umutsuzluk ortamı oluşturulmaya matuf açıklamalar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu beyanlar ve açıklamalar halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu bozmakta, halkımızın sağlık hizmetlerine olan inancını zedelemektedir. Oysaki Pandeminin, tüm dünyayı ilgilendiren ve hemen tüm ülkelerde görülen küresel boyutta bir salgın olması, ülkelerin pandemi ile mücadele süreçlerini nasıl yönettiklerini izleme ve ülkeler arasında kıyas yapma imkânı sunuyor bizlere” dedi.

“Süreci başarılı yürüten ülkeler sıralamasında önlerde yer aldık”

Covid pandemisi ile mücadele sürecinde Türkiye’nin durumu hakkındaki tespit ve değerlendirmeleri açıklayan Erçek, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, pandemi mücadelesini, sürecin çok erken safhasında oluşturduğu Bilim Kurulu rehberliğinde başarıyla yönetmiş ve yönetmeye de devam etmektedir. Nüfus başına ölüm oranı, filyasyon, koruyucu tedbirler, aşılama, sağlık hizmetlerine ulaşım gibi birçok kıstas göz önüne alındığında ülkemiz, süreci başarılı yürüten ülkeler sıralamasında önlerde yer almıştır. Sağlık sistemimizin geleneksel olarak “Kamusal sistem özelliğini” halen taşıyor olması bu pandemi de onu güçlü kılmış ve her vatandaşına, ayrımsız, kesintisiz ve eksiksiz tedaviyi özel sektör de dahil ücretsiz olarak sunabilmiştir. Pandemi, sağlık hizmetinin “vazgeçilmez kamu hizmeti” olması gerektiği gerçeğini bütün dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Filyasyon çalışmaları ve aşılama başta olmak üzere, ülkenin tamamını kapsayan Pandemi gibi toplumsal sağlığı tehdit eden durumlarda, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri”nin ne kadar hayati öneme haiz olduğu bir kez daha görülmüştür” diye konuştu.

“Bu mücadelenin kahramanlarını alkışlıyoruz. Vatandaşları aşıya davet ediyoruz”

Sürecin başından bu yana cansiparane çalışan sağlıkçıların alkışlanmasını gerektiğini söyleyen Erçek, bu mücadelede başarılı olunabilmesi için tüm vatandaşları aşıya davet ederek, “Sağlık hizmet üretimini kesintisiz, 24 saat esasına göre sunan sağlık üreticileri ve emekçileri, sağlık hizmetlerini koşulsuz ve hayatlarını ortaya koyarak sürdürmüş, eczacılarımız, tıbbi malzeme tedarikçilerimiz, emniyet mensuplarımız ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte mücadelenin kahramanları olmuşlar, ayakta alkışlanmayı hak etmişlerdir. HES kodu, HSYS benzeri sağlık yazılımı uygulamaları pandemi sürecinde başarılı bir sınav vermiş, kitlesel pandemi mücadelesinde kilit rol oynamıştır. Tüm vatandaşlarımızı tezviratlara prim vermeden aşı olmaya son kez güçlü biçimde davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Geleneğimizde ‘Tükenmek’ kavramı yoktur”

Dr. Erçek Bazı meslek örgütlerince yapılan açıklamalara karşılık, “Hekim ve sağlık çalışanları örgütlerinin görevinin, yüz yetmiş bin hekim ve bir milyonu aşkın sağlık çalışanının birikim ve enerjisini, Türkiye’nin pandemi mücadelesinin başarısına odaklayacak program ve stratejide birleştirerek seferber etmek olması gerekirken; “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz!” sloganları ile sürdürülen, Türkiye’nin pandemi mücadelesine güvensizlik oluşturan, umutsuzluğa sürükleyen, mücadelenin başarısızlığını hedefleyen girişimlere karşı, sorunlara gerçekçi çözümler üreten duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız. Türkiye’nin sağlık hizmet üreticileri olarak bizlerin geleneğinde “tükenmek” kavramı yoktur. Şartlar ne olursa olsun tüm imkân ve kabiliyetimizle mücadele ederek, umudun tükenmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Millet-devlet birlikteliği sayesinde başarı ile sürdürdüğümüz pandemi mücadelemizi daha da güçlendirelim” ifadelerini kullandı.

“Tükenmedik, mücadeleye devam edeceğiz”

Bazı meslek örgütlerinin söylemlerinin aksine mücadeleye yılmadan devam edeceklerini ifade eden Hekim Hakları Platformu Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya ise, “Her ülkede yapılan mücadelede artı ve eksiler vardır. Ama ülkemizde bu mücadelenin son zamanlarda hep negatifleriyle ortaya konulduğunu ve sağlıkçıların verdiği bu özverili çalışmanın, fedakarlığın göz ardı edildiğini gördük. Hepimizin sorunları var, sağlıkçıların da sorunları var ama bu mücadele sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile yürütüldü ve yürütülmektedir. Bunu göz ardı etmemek için bu bildiriyi oluşturduk. Maalesef kendi meslek örgütlerimizin, bildiride de gördüğünüz tükenmişlik ya da yok olmuşluk gibi bir dayanakla verilen mücadeleye gölge düşürdüklerini söylüyoruz. Biz hiçbir zaman tükenmedik ve tükenmeyeceğiz. Mücadeleye halk için, devlet için devam edeceğiz” dedi.

“Pandemi mücadelesini engellemeye çalışanlar etkisiz kılınmalıdır”

Basın açıklamasında konuşan Cumhuriyetçi Hekimler Grubundan Prof. Dr. İrfan Gökçay, “Bu basın toplantısının en önemli tarafı, ele aldığı konu kadar Türkiye’nin üç önemli hekim ve sağlık personeli örgütünü yan yana getirmiş olmasıdır. Bu aslında, önümüzdeki dönem de sıklıkla göreceğiniz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri ve toplum sağlığı meselelerinde özgün açıklamalarını bundan sonra da yapmaya devam edecek bir başlangıç toplantısına şahit oluyorsunuz. Toplumda pandemi mücadelesine katkı konusunda devletin ve milletin işbirliğini birçok noktada engellemeye ya da bozmaya yönelik olan önemli adımlar atıldığını gözlüyoruz. Bu adımların akamete uğratılması, etkisiz kılınması şarttır” diye konuştu.

“İnsanları korkutarak süreci akamete uğratıyorlar”

Hekim Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Nedim Uzun da, “Maalesef bazı meslek kuruluşlarımız insanlarımızı korkutarak, devlete olan güveni zayıflatarak, sağlık çalışanlarına olan güveni zayıflatarak, korku salarak bu süreci akamete uğratıyor. Dolayısıyla bizim görevimiz de insanları korkutarak değil, doğru bilgilendirerek bu sürecin yönetilmesine katkı sağlamaktır” şekline konuştu.