Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 31.2

Hipertansiyonun, dört erkekten biri ve beş kadından biri ile erken ölümün başlıca nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı ülkemizde yüzde 31.2 olarak bildirilmiştir” dedi.

Hipertansiyonun, dünya çapında bir milyardan fazla insanı etkilediğini açıklayan Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun, hipertansiyonun kalp damar, beyin ve böbrek hastalıkları riskinde artışa yol açan çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğunu belirterek “Hipertansiyon, dört erkekten biri ve beş kadından biri ile erken ölümün başlıca nedenidir. Yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı ülkemizde yüzde 31.2 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise tansiyon ilacı kullananların yüzde 24.2’sinde hedef seviyelerde tansiyon değerine sahip olduğu saptandığını dolayısıyla birçok hastamızın istenen düzeyde tansiyon değerine sahip olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

"Fast food ve paketli gıdaları dikkatli tüketin"

Hipertansiyon riskini azaltmanın en önemli yollarından birinin tuz alımını düşürmek olduğunu belirten Boztosun “Tuz yiyeceklerimize sadece lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun çalışması için gerekli ana mineral olan sodyumun kaynağıdır. Ancak yıllar geçtikçe insanlar tuzu gereğinden çok daha cömert bir şekilde kullanmaya başladı. Sonuç olarak daha fazla insan obezite, yüksek tansiyon ve kalp problemleri gibi hastalıklara yatkın hale gelmeye başladı. Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz aslında günlük ihtiyacımızı karşılar. Bununla birlikte birçok fast food ve paketlenmiş yiyecekler ilave tuzlar kullanır. Bu tuzları her zaman göremesek de günlük tuz alımımıza katkıda bulunurlar. Bu abur cuburun tamamen kesilmesi gerektiği anlamına gelmez ancak mutlaka ölçülü olmak şarttır” şeklinde konuştu.