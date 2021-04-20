Uzmanlardan “tokluk hissini artırmak için Ramazan sofralarında bulgur ve bakliyata yer açın” tavsiyesi

Uzmanlar oruç tutulan saatler boyunca uzun süreli açlıktan kaynaklanan kan şekerini dengelemek ve tokluk hissini artırmak için bulgur ve bakliyat ağırlıklı besinlerin tercih edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
İftar ve sahur dengesi nasıl kurulmalı?Lifli gıdaların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden söz eden Ece Duru, bu tip gıdaların başta obezite olmak üzere, kabızlık, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi birçok hastalıklara karşı koruyucu faktör olduğunu söyledi. İftar ve sahur menüleri hakkında ipuçları da veren Duru, “Bulgur ve bakliyat kompleks karbonhidrattır ve iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Günlük harcadığımız enerjinin yüzde 50’sini karbonhidratlardan karşılıyoruz ve oruç tutma sırasında hem günlük enerjinizi karşılayacak hem de kan şekeri dengesini koruyacak menüler ile sahur yapılabilir. Uzun süren açlıktan sonra iftar yapılır ve iftardan sonra da menülerde tatlı bulunur. Düşük kalorisi olan bulgurla hem hafif tatlı tarifleri yapılabilir hem de glisemik indeksinin düşük olmasından dolayı daha sağlıklı bir menü oluşturabilirsiniz” diye konuştu.