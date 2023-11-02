Sakarya Balkanlar'a gönül köprüsü oldu

Uluslararası Balkan Günleri’ne ev sahipliği yapan Sakarya, Türkiye ve Balkanlar arasında adeta bir gönül köprüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar ve Türkiye arasında adeta bir dostluk köprüsü oldu. Başkan Yüce öncülüğünde çalışan ekip, Sakarya’nın “Uluslararası Balkan Günleri” organizasyonuna ev sahipliği yapmasına kapı açtı. 1-3 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan sergi, panel, mahalle buluşmaları ve çeşitli gezilerin yer aldığı programa Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya gibi birçok ülke, 72 farklı milletten insan katılım sağladı. Takvim içindeki bir buluşma da Sosyal Gelişim Merkezi’nde “Balkanlar’ın Geleceği” başlığı altında gerçekleştirildi. Keyifli bir söyleşi havasında geçen programın moderatörlüğünü Riad Domazeti yaparken, Arnavutluk’tan Tahir Zenelhasani bölgesindeki Müslüman gençliği, Sancak İslam Toplumu’ndan Nusret Gucinac Balkanlar’da İslamiyeti, Kuzey Makedonya’dan Behixhuddin Shehabi ise bölgedeki Müslümanların genel durumunu anlattı.