Sancaktepe'de konuşan Kurum: 'Bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de düzenlenen Sivaslılar Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Kurum “Tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Abdülhamit Han karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır. 31 Mart’ta Sancaktepe’de bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de düzenlenen Sivaslılar Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu katıldı. Kurum’a konuşmaları sırasında vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Öte yandan programda Murat Kurum’a Sivasspor’un forması ve atkısı hediye edildi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sivas istiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır”

Sivas’ı Anadolu’nun kalbi olarak tanımlayan Kurum, “Selçuklu’nun baş şehirlerinden birisidir. Hanlarıyla, konaklarıyla, Ulu Camisi ile ve Gök Medresesi ile maziden istikbale tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz, Sivas’ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Sivas’ın insanına aşığız. Bugün, ‘Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser’ diyerek Sivas’ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Sivas’ımıza, Sivas’ımızın gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz” dedi.

“Sivas’ımıza sayısız eser kazandırdık”

Bakanlığı döneminde Sivas’ta yaptığı çalışmalara değinen Kurum “Aşıkların piri Aşık Veysel’in dediği gibi, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece’ ülkemizin hizmetinde, milletimizin hizmetinde, İstanbul’un hizmetinde gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Dünden bugüne büyük bir adanmışlıkla çalışıyoruz. Bakanlık görevim esnasında Sivas’ımıza sayısız eser kazandırdık. Sivas’ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Bir yandan Sivas’ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donatırken; bir yandan da hem altyapısını hem üstyapısını güçlendirerek Sivas’ın geleceğini inşa ettik. Bir taraftan Sivas’ımızda hemşerilerimize 10 bini aşkın yeni yuva kazandırırken; diğer yandan binlerce riskli evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Millet bahçelerinden kapalı otoparklara, sosyal konutlardan içme suyu tesislerine, sosyal donatılardan güneş enerji santrallerine kadar Sivas’ta hayata geçirdikleri projeleri sıralayan Kurum, “Biz tüm bunları sizin için yaptık, Sivas’ımız için yaptık, Sivas’ın yarınları için yaptık. Sivas’ın gençleri, anneleri, yavruları için yaptık. Ben bu vesileyle bir kez daha eserlerimiz, hizmetlerimiz Sivaslı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır’’

İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığının altını çizen Kurum, “Sizler, daima Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz, her zaman Cumhur İttifakı’na destek verdiniz. Türkiye’nin, İstanbul’un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz, hemen safa geçtiniz, iradenizi ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. İstanbul, çok daha büyük tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün, milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte daha dün burada, Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı. Kurdukları Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı” dedi.

“Bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız”

Kurum konuşmasının devamında “Bunlar, Fatih’in emaneti İstanbul’u ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşmak istemektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu, siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır. Ama şunu asla unutmasınlar, tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Abdülhamit Han karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır. 31 Mart’ta Sancaktepe’de bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız. 31 Mart’ta sandıkları patlatarak, bunlara en güzel cevabı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mevcut İBB yönetimi tarafından hafriyat dökülen metro hattını tamamlayacağız”

1 Nisan’dan itibaren yükseliş dönemini başlatacaklarını dile getiren Kurum, “1 Nisan’dan itibaren Sancaktepe’nin de inşallah çehresini değiştireceğiz. Her mahallemizde mahalle bahçelerimiz olacak. Her mahallede kreşlerimiz annelerimizin hizmetinde olacak. İlçemizin her alanında, meydanlarımızla, parklarımızla, ulaşım sorunu bitmiş, ulaştıran değil, ulaşılabilir bir Sancaktepe için projelerimiz hazır. Mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş, hafriyat dökülerek yapılan imalatlar kapatılmıştı. Bu hattımızı tekrar ihale ederek, hızlıca tamamlayacağız” diye konuştu.

“Kendi ikballeri için İstanbul’un kaynaklarını bir bir harcadılar”

Sancaktepe’nin göz ardı edildiğini söyleyen Kurum, “Orada Sancaktepe’nin geleceği adına İBB hiçbir irade ortaya koymadı. Onlar ne yaparsa yapsın onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun hangi kirli pazarlıklar içerisinde olursa olsunlar biz eser diyeceğiz. Milletimizin zor anında hep yanında olduk. Samandıra Kavşağı ile Kurtköy Kavşağı arası TEM Kuzey-Güney yan yollarını ivedilikle tamamlayacağız. Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi TEM Bağlantısı Kuran Kursu Caddesi - Samandıra 2. Köprülü Kavşağı olan TEM Bağlantı Yolu Projesini yaparak bölgedeki trafik yükünü azaltacağız. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hattının kapsamındaki Çekmeköy (Taşdelen) Sancaktepe (Yenidoğan) - Hastane Metro hattı 2017 yılında ihale edilmiş olup imalatları başlamıştı. Projesi hazırdı. Bu proje aslında çalışılsa bugüne açılışı yapılabilirdi. Ama her işte olduğu gibi mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş, iptal edildiği yetmeyip üzerine hafriyat dökülerek yapılan imalatların üstü kapatılmıştı. Sizler merak etmeyin, bu hattımızı tekrar ihale ederek, hızlıca tamamlayacağız. Ben bunların iş ahlakını biliyorum. Panoların üstüne boy boy resimleri yapıştırırlar. Zannedersiniz ki orda iş yapılıyor, ama arkasında çalışan yok. İstanbul için dertlenen yok. Maalesef İstanbul’un bu anlayışla geçti. Kendi ikballeri için İstanbul’un kaynaklarını bir bir harcadılar” sözleri ile ulaşım konusunda Sancaktepe’de yapacakları projeleri sıraladı.

“İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. İşte Maltepe’de 2 günlük konsere tam 550 milyon TL para harcadılar. 10 milyonluk konsere 550 milyon harcadınız. İsrafı bitirdik diyerek boy boy tabelalara reklam koydular. Asıl israfı siz yaptınız. Oraya 550 milyon kaynak ayırdınız ama Çekmeköy’ün, Sancaktepe’nin bekleyen metro hattına hafriyat döktünüz. Bu mu sizin hizmet anlayışınız? Bu mu sizin İstanbul’a bakış açınız? Asıl israfı işte siz yaptınız. Birbirlerine düştükleri bir kavganın ortasındalar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şaşırmış durumdalar. Bir o yana bir bu yana savrulmuş durumdalar. Çünkü 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte Saraçhane’ye bir bir israflarından hesap sormaya geliyoruz. Yaptığınız israfların hesabını bir bir vereceksiniz” dedi.

Sancaktepe’ye yapacakları katlı kavşak uygulaması ile trafik sorununu çözeceğini ve Sarıgazi’ye de önemli bir meydan kazandıracağını ifade eden Kurum, “İşte biz İstanbul’umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip, hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden, Sancaktepe’mizi de İstanbul’umuzu da siz değerli hemşerilerimle birlikte kurtaracağız. Böylelikle Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız. Bu şehr-i İstanbul’u, emin ellere teslim edeceğiz. İstanbul’u ilelebet özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte 36 gün sonra; hepimiz sandığa gideceğiz, milli irademize sahip çıkacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi, tercihimizi yine eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana, yine milletten, Sivas’tan, İstanbul’dan yana kullanacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.