Akrilik Boya Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Yağlı boya ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan akrilik boyanın günümüzde çok sayıda farklı çalışmada kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Caddence gibi kalitesini kanıtlamış markalar tarafından hazırlanan boyalar, el işi çalışmalarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Tüm yüzeylere uygulanabiliyor olması bu boyaları benzerlerinden ayırıyor ve çok daha cazip bir boya türüne dönüştürüyor.

Genel olarak akrilik boya çeşitlerinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bu boyalar sudan etkilenmez

Ele bulaşan akrilik boyalar sadece su ve sabunla rahatlıkla temizlenebilir

Akrilik boyalar ciltte boya izi bırakmaz

Kaliteli bir ürün seçildiğinde sağlığa zarar vermez

Akrilik boyaların üzerine vernik uygulaması yapılabilir

Elbette bu boya çeşitleri de farklı kalite düzeylerinde olabiliyor. Kaliteli olançeşitleri gibi ürünler tercih edildiğinde zengin renk pigmentleri içeriyor olması nedeniyle yüzeyde istenen renk tonu rahatlıkla elde edilebiliyor. Elbette birkaç kat uygulama yapılması için ideal bir boya türüdür. Ancak çoğunlukla tek kat uygulama istenen rengin elde edilmesi için yeterli oluyor. Özellikleçalışmalarından da önce kullanılan astar boyaların uygulanmış olması durumunda yüzeyde çok daha net renklerin görülmesi mümkün hale geliyor.

Akrilik Boyanın Kullanım Alanları

1940 yıllarda üretilmeye başlanan bu boya çeşitleri o dönemlerde evlerin iç ve dış cephelerini renklendirmek için tercih ediliyordu. Günümüzde ise özellikle hobi çalışmalarında kullanılan bir boya haline geldiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda çok daha yaygın bir kullanım alanına da kavuştu. Bu boyalar günümüzde stencil çalışmalarında da tercih edilebiliyor. Tablo yapımında, dekoratif ürünlerin renklendirilmesinde ya da desen çalışmalarında da sıklıkla kullanılan boyalardan biri olma özelliğini koruyor.

Akrilik boyaların özellikle seramik, kağıt, ahşap, kumaş, cam ve kanvas yüzeyler için tercih edildiğini belirtebiliriz. Bu durumda akıllara gelen soru bu boyaları nasıl temin edileceği oluyor. Düşük fiyatla kaliteli akrilik boyaları satın almak isteyenler online sipariş yöntemini tercih ediyor. Özellikle evimdehobi.com adresi, hem amatörlerin hem de profesyonellerin ortak tercihlerinden biridir. Bu platformda zengin bir renk skalası sunuluyor ve fiyatlar da yıl boyunca düşük düzeyde tutuluyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 09:20