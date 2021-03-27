Bayramların Vazgeçilmez Tatlıları

Ülkemizde bayramlarda en çok tüketilen tariflerden biri tatlılar oluyor. Özellikle misafirlere ikram etmek için birbirinden leziz tatlı çeşitleri hazırlanıyor. Her evde birkaç farklı tatlı çeşidi hazır bulunduruluyor ve böylelikle konuklara seçenek de sunulabiliyor. Bayramlarda en çok tercih edilen tatlı çeşitlerinin hangileri olduğunu sizler için araştırdık. İşte sonuçlar!

Ekmek Kadayıfı

Uzun süre taze kalıyor olması ve uygun koşullarda muhafaza edilmesi durumunda çıtırlığını koruyabilmesi kadayıf çeşitlerinin bayramlarda sıklıkla tüketilmesini beraberinde getiriyor. Hem tüm ailenin tüketmesi hem de konuklara ikram etmek için bu özel tatlı tarifinin gönül rahatlığı ile tercih edilebileceğini belirtelim. Kadayıf çeşitleri arasında en çok tercih edilen ise ekmek kadayıfı oluyor. Üçgen şekilde kesilerek şık bir sunum yapılabiliyor.

Haşhaşlı Revani

Sıklıkla tercih edilen tatlı çeşitlerinden biri de haşhaşlı revani oluyor. Özellikle konuklarına farklı bir tatlı çeşidi sunmak isteyenlerin rotasını bu özel tarife çevirdiğini söyleyebiliriz. Tadına doyum olmayan

Yemek.com'un haşhaşlı revani tarifi

ise en çok tercih edilen tatlı tariflerinden biri haline geldi. Bu internet sitesinde haşhaşlı revani hazırlamak için kullanmanız gereken malzeme listesinden dikkat etmeniz gereken püf noktalara kadar her türlü bilgi yer alıyor. Dolayısıyla daha önce hiç bu tarihte hazırlamamış olanlar bile muhteşem bir lezzet elde edebiliyor.

Şöbiyet

Çok uzun uğraş isteyen tatlı çeşitleri yerine pratik bir şekilde hazırlanabilen tatlılara yönelmek isteyenlerin soluğu şöbiyet tarifinde alıyor. Muhteşem bir lezzete sahip olan şöbiyet özellikle bayramlarda en sık tüketilen tatlı çeşitlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Bu lezzetin çocuklar tarafından da sevilerek tüketildiğini belirtelim. Sadece çocuklar için bile bir miktar şöbiyet hazırlanan evler de var.

Kalburabastı

Bayramlarda kalburabastı tatlısının sıklıkla tercih edilmesinin en önemli nedeni kolay bayatlamayan bir tatlı olmasıdır. İlk günkü tazeliğini birkaç gün boyunca koruyabiliyor. Haliyle bayram boyunca konuklarına taze bir tatlı ikram etmek isteyenler tercihini kalburabastı tatlısından yana kullanıyor. Eğer hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilen kalburabastı tarifine ulaşmak isterseniz Yemek.com adresine hemen şimdi tıklayın! Bu tarifi birebir uygulayın ve arkanıza yaslanıp eserinizin tadını çıkarın!

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 00:38