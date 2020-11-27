Cilt bakım rutinleri her insan için oldukça önemlidir. Cildinizin tipi ne olursa olsun size özel bir bakım rutini uygulamak, cildinizdeki ölü hücrelerin atılmasına, yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olmak sizi daha da geç yaşlandıracaktır. Yaşlanma ve çizgiler genetik olarak ve yaş alma ile daha belli olacaktır. Ancak dermatolojik çalışmalar sayesinde bu çizgiler ve yaş alma belirtileri gözle görülür şekilde azaltılacak ürünlerin oluşumu ile çözümü bulundu. Hangi yaşta olursanız olun cilt bakımı yapmayı asla ihmal etmeyin, yaşınıza ve cilt tipinize göre uygun ürünler tercih edin.

Yeni Çağın Mucizesi: Hyaluronik Asit

Günümüzde ki kozmetik ve dermatolojik çalışmaların neredeyse hepsi Hyaluronik Asit maddesinin cilt üzerindeki hücre yenileme durumunu araştırmaya yöneldi. Gençlik aşısı denen uygulamanın neredeyse tamamı bu asitten oluşup, cilde azar azar ve dağınık şekilde enjekte edildiğinde yüz ve boyun kısmında gözle görülür bir gençlik sunuyor. Yüzümüz ve boynumuzu birçok bakım yapmamıza rağmen çoğu kişi vücudunu ihmal ediyor. Ancak cildimizin belli bölgelerindeki kuruluklar çatlak oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden en iyi cilt bakımı ürünleri tam bir set halinde kullanılmalıdır. Sizlerde bu ürünlere kolayca ulaşmak için https://www.recete.com/cilt-bakimi/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.