Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov.

İlk ziyareti Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bir Alman öğrenci arkadaşının daveti üzerine oldu. Daha sonra diğer ülkelere yol açıldı. Böylece seyahat, hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Kuzey Kutbu gezisi sırasında, Arktik Okyanusu'nda bile yüzdü. Herkesin 3 metrelik buzun kırılmasından sonra ortaya çıkan buz gibi suda yüzecek kadar şanslı olmadığını söylüyor.

Yolcu ekvatoru 25 kez geçti. Şimdiye kadar 5.000 uçuş yaptı. Antarktika'ya kadar gitti

Mehraj Mahmudov aşırı bölgelere seyahat etmeyi tercih ediyor. Azerbaycan bayrağını gittiği her yere diktiğini söylüyor. Hatta Kuzey Kutbu'na giden bir nükleer buz kırıcıya Azerbaycan bayrağını astı.

Dünyanın 200 ülkesini ziyaret eden Mehraj Mahmudov, birkaç yıl içinde tüm ülkelere ayak basmış olucak

Mehraj Mahmudov 26 Mart 2021'de “Travellers Century Club” tarafından "Gold Membership Card" ile ödüllendirildi. Sadece dünya çapında 200'den fazla ülkeye seyahat etmiş kişilere verilir.

Mehraj Mahmudov'u instagram ve facebook-da takip ede bilirsiniz.

İnstagram: @mehraj.mahmudov

Facebook: https://www.facebook.com/mehraj.mahmudov