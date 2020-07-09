Endüstriyel Tasarım Alanında 3 Boyutlu Teknolojiler

İş dünyası ve insanların günümüz şartları içerisinde artık daha yüksek teknolojilere ihtiyaç duyduğu bir gerçek bulunuyor. Hal böyle olunca daha etkin bir iş verimliliği içerisinde hem müşterilerine hem de en son teknoloji ürününe ulaştırma konusunda katma değer seviyesinde hizmet sağlayan firmalar, günümüz şartları içerisinde son teknoloji desteğiyle beraber artmaya başladılar.

Firmaların iş dünyalarında daha etkin bir iş verimliliği arttırılması konusunda destek sağladığı gibi en son teknoloji ürünleriyle çözümler sunan doğru firmalarla tanışarak siz de iş dünyanıza, kendi sektörünüze uygun biçimde doğru kararlar alabilirsiniz. Bu konuda etkileşimli biçimde günümüz şartlarında devreye giren VR ve AR alanlarındaki çalışmaların arttırılmasıyla beraber son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Sanal gerçeklik konusunda sanal gerçeklik sistemleriyle beraber gerçek bir ortamdan farksız tecrübe edilebilir en iyi çözümler 3 boyutlu görselleştirme çalışmalarıyla beraber sağlanır.

Çeşitli sanal ortam içerisinde kişi ya da makineler aracılığıyla mümkün olabilir şekilde birçok ortamın 3 boyutlu görselleştirme ile gerçek oluşmasına katkı sağlayan bir yapı geliştirilmiştir. Yüksek gerçeklik hissi ve görüntü kalitesinde ki iyileştirmeler ile beraber kusursuz entegrasyon ile farklı bir açıdan sanal gerçekliği deneyimleyebileceğiniz birçok sektör olmasıyla beraber çok çeşitli sektörlerde de bu desteğini birleştiren infoTRON ile tanışın.

Ürünlerde Mükemmellik Arayanlara: Catia

Catia tasarımlarıyla beraber endüstriyel tasarım alanında çok büyük temel faydalar sağlamak mümkün olmaktadır. Endüstriyel tasarımlarla bir ürün tasarlanırken harcanan tüm emeklerin başlangıcında, taslak çizimi ve 2D çizimler ile başlangıçta özgürce değişikliklere izin verilebilir. Ürüne dayalı daha kavrama dayalı bir tasarım aşamasına gelindiğinde, fazlaca fikri hayata geçirerek en iyi şekilde yaratıcılığı koruma konusunda büyük gelişimi Catia ile birlikte kazandırabilirsiniz.

Endüstriyel tasarıma ek olarak gelişmiş yüzey modellemesi desteği olan bu yazılımda tasarım süreci içerisinde ICEM yüzey iyileştirme teknolojileriyle beraber doğru çözümlerden iyi desteği bulmak da mümkündür. Analiz etme ve görselleştirme konusunda güçlü bir kaynak olarak gelişmiş yüzey modellemesi ile en iyi desteği sağlayabilirsiniz.

Gelişen teknolojiyle beraber gündemimize giren VR ve AR gibi kelimelerin karşılığı artık çok kapsamlı olmaya başladı. infoTRON bu alanda sizlerin her zaman yanında olan, 3D yazıcılarıyla beraber hem tarama hem de yazıcı gücü konusunda desteklerini sağlayan bir marka halini aldı. Tersine mühendislik gibi alanlar dahil olmak üzere birçok ürün yelpazesi konusunda geniş ürünleriyle beraber 3 boyutlu tarama, tersine mühendislik işlevleri ve kalite kontrol süreçleriyle ilgili en iyi desteği, hizmeti sağlamaktalar.

Günümüz koşulları içerisinde yüksek teknolojiye dayalı olan tüm çözümlerde ve hizmetlerde, gerekli çözümü üretmeye dayalı amacını en iyi şekilde İstanbul ve Ankara ofislerinde 25 yılı aşkın tecrübesiyle sağlamaktadır. Endüstriyel konularda sanayi alanına yüksek teknoloji kullanılarak katma değer sunan infoTRON ile birlikte siz de en iyi ürün ve servis desteğine ulaşabilir; kişisel bilgi, iş birliği ve de yeteneklerin birleşmiş olduğu bir gücü yaşayabilirsiniz.