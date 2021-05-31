Golden Visa Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Golden Visa yatırımında dikkat edilmesi gereken konulara değinmeden önce Golden Visa nedir sorusuna kısaca cevap verelim. Altın Vize olarak da anılan bu program Avrupa dışından kişilerin aileleriyle birlikte belirli bir Avrupa ülkesinde süreli oturum alarak vatandaşlığa başvurma haklarını elde etmelerini sağlayan bir yatırım programıdır.

Avrupa'da Altın Vize programı uygulayan bazı ülkeler yabancı yatırımcıları ülkelerine çekerken, yatırımcılara da aileleriyle birlikte Avrupa'nın kapılarını ardına dek açmaktadır. Bu program iki taraf için de kazanç sağlamaktadır. Ancak, Golden Visa yatırımcısının dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları bu yazımızda sizlerle paylaşmak isteriz.

Öncelikle hangi ülkenin Golden Vize programını seçtiğiniz çok önemlidir çünkü her biri diğerinden farklı koşullara dayanır. Örneğin Golden Visa süreli oturum programı süresi İspanya'da 10 yıl iken, bu süre Portekiz için sadece 5 yıldır. Vatandaşlığa başvurma önkoşulu olarak Yunanistan'da yılda 6 aydan fazla kalma şartı uygulanırken bu süre Portekiz'de yılda sadece 7 gündür. Minimum gayrimenkul yatırım tutarı İspanya'da 500.000 Euro iken Portekiz'de belirli koşullar dâhilinde indirimli 280.000 Euro'dur. Süresiz oturum hakkını koruyabilmek için Yunanistan'da yatırımı tutmak gerekirken Portekiz Golden Visa daha esnek bir uygulamada bulunarak yatırımı satarak istenirse parayı ülke dışına çıkarma hakkını verir.

Süreli oturum programı sonunda vatandaşlık alma durumunda nesiller boyunca bu hak devam eder. Ancak, burada göz önünde bulundurulması gereken bir başka husus da Altın Vize programını seçtiğiniz ülkede askerlik yapma zorunluluğunun bulunup bulunmamasıdır. Yunanistan'da her erkek vatandaşın askerlik yapma zorunluluğu vardır. Oysa Portekiz'de askerlik yapma zorunluluğu yoktur. Çifte vatandaşlık alarak hem Yunan hem Türk vatandaşı olan biri iki tarafta da askerlik yapmak durumunda kalır. Portekiz ve Türk vatandaşı olan biri ise sadece Türkiye'de askerlik yapmakla yükümlüdür. Portekiz'in askerlik konusunda vatandaşlarına bir yaptırımı söz konusu değildir.

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde Portekiz Altın Vize programı diğer ülkeler arasında en avantajlı olanıdır. Minimum 500.000, 400.000, 350.000 ve 280.000 Euro'luk yatırım yapma seçeneklerini sunmaktadır. Bu seçeneklerin hangi koşullara dayandıklarına bakalım.

- Minimum 500.000 Euro tutarında bir veya birden fazla gayrimenkul alarak Portekiz Golden Visa programına başvurmak mümkündür. Bu minimum tutarda yatırım yapıyorsanız Lizbon ve Porto gibi başlıca sahil şehirlerinde yeni projelerden veya genç binalardan konut veya dükkân alabilirsiniz. Ya da güney sahillerinde bir resort'tan minimum 500.000 Euro tutarında villa tipi bir gayrimenkul aldığınızda Portekiz Altın Vize programına başvuruda bulunmak mümkündür.

- Minimum 400.000 Euro tutarında yatırım yaparak başvuru yapmak istiyorsanız o zaman nüfus yoğunluğu az olan yerlerden yine yeni proje veya genç binalardan konut alabilirsiniz. Örneğin, Lizbon yakınlarında denize sıfır, modern ve lüks projelerden daire veya villa satın alabilirsiniz.

- Bütçeyi biraz daha kısalım derseniz yatırımınızı minimum 350.000 Euro tutarında kentsel dönüşüm projelerinden yapabilirsiniz. Bu tutara konutun kendisi ve yenileme masrafı dâhildir. Burada önemli bir koşul, yatırımın yenileme inşaatı süresince yapılması gerekliliğidir.

- Net 350.000 Euro tutarında yatırım fonu alarak da Golden Visa programına başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak yatırım fonunun güvenilirliği son derece önemlidir.

- En son seçenek ise minimum 280.000 Euro'luk yatırımda bulunmaktır. Bu seçenekte de kentsel dönüşüm projelerinden satın alma koşulu vardır. Ancak, buna ek olarak yatırımın nüfus yoğunluğu az olan yerlerden yapılması şartı mevcuttur.

Eğer Portekiz Golden Visa programına başvurmak istiyorsanız yatırımınızı 31 Aralık 2021'den önce yapmanızı öneririz çünkü bu tarihten sonra yasa değişecek. Yeni yasaya göre Portekiz'in sahil şeridinden yatırım yaparak Altın Vize programına başvurmak mümkün olmayacak. Yatırım seçeneklerinizi zengin tutmak istiyorsanız gecikmeden harekete geçin. Haziran ve Temmuz aylarında yatırımınıza karar verirseniz işlemlerinizin tamamlanıp başvurunuzun yapılması Aralık 2021'i bulabilir. Yatırımınızı örneğin Eylül'de yapmaya karar verirseniz ucu ucuna yetişmeyi seçerek başvurunuzu riske atmış olabilirsiniz. Portekiz Altın Vize ile ilgilenen TC vatandaşların dışında Çin, Brezilya, Amerika ve Rusya'dan yatırımcılar da bulunduğundan Covid döneminde başvuruda yığılmalar meydana gelmiştir. İşinizi sağlama almak istiyorsanız gecikmeden harekete geçmenizi öneririz. Portekiz Golden Visa ile ilgili detaylı bilgi almak için EUPorto danışmanlarından ücretsiz bire bir görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Portekizli-Türk Golden Visa uzmanları sorularınıza cevap bulmaktan mutluluk duyacaklar. www.euporto.com/etkinliklerimiz