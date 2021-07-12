Güneşin Yakıcı Etkisinin Üstesinden Jeuvenile ile Gelin

Özellikle yaz aylarında güneşin yakıcı etkisi herkes için bir problem haline gelmektedir. Güneşten doğrudan gelen ışınlar cildimize temas etmekte ve korunma sağlamadığımız sürece ciddi güneş yanıkları haline dönüşebilmektedir. UV ışınların cilde çok fazla temas etmesi sayesinde cilt üzerinde pek çok olumsuz etkinin gözlenebilmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı güneşten kendimizi korumamız gerekmektedir. Güneşe çıkmadan önce şapka ve gözlük takmak koruma yöntemlerinden bir tanesidir. Ancak sıcak günlerde vücudunuzu tamamen kapatamayacağınızdan dolayı takviye kremler kullanmak gerekmektedir. Jeuvenile markasına ait olan 50 faktör leke karşıtı yüksek koruma güneş bakım kremi sayesinde güneşin zararlı ışınlarından cildinizi korumanız ve güneşten kaynaklı cildinizde oluşabilecek lekelerin önüne geçebilmeniz mümkün olmaktadır.

Güneş Yanığı Nedir?

Güneş yanığı cildin güneş ışınlarına ok fazla maruz kalmasından dolayı geçici olarak iltihaplanma ile oluşan yanıklardır. Güneş yanıkları ciltte ağrı oluşumun, normalden daha sıcak olunmasına ve kızarıklık görüntüsüne neden olur. Ciddi olmayan az yanıklar yanık kremleri ile birkaç saat içerisinde giderilebilmektedir. Ciddi derece oluşan yanıkların geçmesi ise günlerce sürebilmektedir. Aynı yerin geçmeden tekrar yanmasından dolayı ciltte lekelerin oluşması da mümkün olmaktadır. Bu da ciltteki hasarın daha çok olmasına neden olur. Bu durum melanom adı verilen cilt kanseri türlerinin oluşmasının riskini epeyce bir arttırır.

Güneş Yanığının Nedenleri Nelerdir?

Güneşten gelen ultraviyole ışığa çok fazla maruz kalmak ciltte güneş yanığı oluşumu nedenleri arasında yer almaktadır. Bu ışık güneş lambası ve bronzlaştırıcı yataklardan alınması halinde de ciltte güneş yanıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Melanin adı verilen ve cildin dış tabakasını koyu bir renge dönüştüren pigmentin güneş ışığından dolayı daha fazla üretilmesi söz konusu olmaktadır. Cilt çok daha fazla melanin üreterek cildi korumaya çalışır. Bu melanin ise cildin daha çok koyulaşmasına ve bronzlaşma etkisinin gözlenmesine sebep olur. Melanin üretiminden gelen bu koruma sadece ir dereceye kadar etkili olmaktadır. Bu noktadan sonra cilt üzerinde iltihaplanmalar halinde güneş yanıklarının gözlenebilmesi söz konusu olmaktadır.

Güneş Yanığının Zararları Nelerdir?

Sürekli olarak güneş yanığı ile karşı karşıya kalınacak şekilde güneş ışınlarına maruz kalmak kişilerin cildinde ciddi cilt hasarları bırakabilmektedir. Aynı zamanda sürekli olarak yanmak bazı cilt hastalıklarının oluşması riskini de arttırmaktadır. Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanserine kadar olan tüm rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bundan dolayı cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına almamız gerekmektedir. Ayrıca güneş ışınlarının zararları arasında yer alan çok fazla ve sürekli olarak maruz kalmak ciltte yaşlanma etkisinin daha erken oluşmaya başlamasına neden olmaktadır. Bundan dolayı güneşe çıkarken şapka ve gözlük kullanımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Güneş Yanığını Nasıl Önlenir?

Güneş yanığının önlenebilmesi adına alınabilecek pek çok tedbir bulunmaktadır. Bu tedbirlerin en başında geleni ise güneş ışınlarına olabildiğince en az şekilde maruz kalmaktır. Güneşin en tehlikeli olduğu öğlen saatlerinde gölgelik yerlerde bulunmak ya da kapalı alanlarda bulunmak güneş yanıklarından korunabilmek adına yapılabilecek en temel tedbir olmaktadır. Bunun dışından güneşe karşı olan koruyucu aksesuarların kullanımı da oldukça önem arz eden başka bir husus olmaktadır. Güneş ışınlarının altında kalmak durumunda iseniz yapılabilecek en temel tedbir ise güneş kremi kullanımının gerçekleştirilmesidir. En iyi yüksek korumalı güneş kremi olan Jeuvenile marka ürün kullanımı ile güneşin zararlı ışınlarından kurtulabilmeniz ve cilt yanıklarının oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün olmaktadır. Detaylı bilgi için https://www.jeuvenile.com adresini ziyaret edebilirsiniz.