Hisar Kalitesi İle Sofralar Sanata Dönüşür

Hisar Markası, çok uzun yıllardan beri var olan yerli bir markadır. Başlangıçta fener üretimi yapılırken piyasadaki çatal, kaşık ve bıçak ihtiyacına cevap vermek üzere yola çıkılmış, zamanla sofra ve pişirme grupları ile ürün yelpazesi geliştirilerek günümüze gelinmiştir. Kalitesini ve güvenilirliğini ispatlamış olan markanın ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda aranır olmuştur.

Sofra kurmanın bir sanat olduğu anlayışıyla yürütülen çalışmalar, çok özel ve şık tasarımlar ortaya koyar. Asıl olarak çelik çatal bıçak takımları, çaydanlıklar, tencereler, çay kahve setleri üretilse de zamanın ihtiyaçlarına yönelik titanyum görünümlü yapışmaz pişirme ürünleri de firmanın ürün çeşitliliğine eklenmiştir.

Hisar Markalı Ürünlerin Genel Özellikleri

Hisar'ın üretip beğeniye sunduğu ürünler üstün kalitededir. Geçmişten günümüze kaliteden hiç taviz verilmemiştir. Bu yönüyle her ürün uzun ömürlüdür. Çelik çatal bıçak kaşık takımları ve pişirme grubu ürünler çok uzun yıllar özelliğini kaybetmeden kullanılabilir.

Firmanın ürünlerinin her biri özel tasarımlarla hazırlanmıştır. Kalite ve kullanışlılık yanında şıklığa da önem verilir.

Hisar Ürün Grupları

Hisar web sitesinde ürünlere kolay ulaşımın sağlanması için ürünler kategorize edilmiştir. Bu kategoriler şunlardır.

Çatal kaşık bıçak grubu ürünler

Pişirme grubu ürünler: Tencere, tava, çaydanlık setleri, cezve, yanmaz yapışmaz tencere ve seti

Sofra grubu ürünler: Tepsi, çay tabakları, şekerlik, peçetelik, tuzluk ve biberlik değirmenler , servis maşaları, tuz ve karabiber öğütücüler.

Avantaj setleri: Bu kategoride indirimli ve kampanyalı ürünler bulunabilir.

Çok satanlar: Bu kategoride markanın son dönemde en çok satılan ürünleri görülebilir ve her ürün hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Hisar Güvenli Alışveriş ve Satış Sonrası Hizmetleri

Hisar satış noktalarından ve web sitesinden yapılacak alışverişlerde müşterilerin bilgileri KVKK hükümlerine uygun şekilde korunur. Alışveriş sırasında şifre ve diğer özel bilgilerin çalınmaması için SSL güvenlik sertifikası alınmıştır. Tüm kredi kartlarına vade farksız taksit seçeneği sunulur.

Web sitesinden yapılan alışverişlerde 200 TL'lik limit aşıldığı takdirde ücretsiz kargo imkanından faydalanılır. Kargo işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilir. Ürünlerin teslimattan itibaren 14 gün içinde iadesi mümkündür.