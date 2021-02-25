İhale ürünleri satışa sunuluyor

2016 yılında Silivri’de gümrük fazlası ve gümrük ihalesinden çıkan ürünlerinin satışına başlayan Aynur Şat, müşterilerine yepyeni ürün yelpazesiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Büyük bir e ticaret platformunun ihalesini aldıklarını belirten Aynur Şat “İnternette yüzlerce liradan satışı yapılan ürünlerin satışı çok çok uygun fiyatlarla müşterimize sunmaya hazırlanıyoruz. Binlerce çeşit ürünleri hafta sonu mağazamıza yerleştireceğiz. Kısmet olursa 1 Mart Pazartesi gününden itibaren satışa sunacağız. Çok yakın bir tarihte de yüzlerce çeşit ve model elektronik ürünü de mağazamızda satışa sunacağız. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Adres: Eski Devlet Hastanesi arkası BİM karşısında (Alibey Camii sokağı)

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 17:34