İhale ürünleri satışa sunuluyor

2016 yılından bu yana Gümrük fazlası ve gümrük ihale ürünlerini Silivri’de satışa sunan Aynur Şat’ın işletmesindeki mağaza, yeni ihale ürünleriyle 1 Mart’tan itibaren müşterilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İhale ürünleri satışa sunuluyor
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2016 yılında Silivri’de gümrük fazlası ve gümrük ihalesinden çıkan ürünlerinin satışına başlayan Aynur Şat, müşterilerine yepyeni ürün yelpazesiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Büyük bir e ticaret platformunun ihalesini aldıklarını belirten Aynur Şat “İnternette yüzlerce liradan satışı yapılan ürünlerin satışı çok çok uygun fiyatlarla müşterimize sunmaya hazırlanıyoruz. Binlerce çeşit ürünleri hafta sonu mağazamıza yerleştireceğiz. Kısmet olursa 1 Mart Pazartesi gününden itibaren satışa sunacağız. Çok yakın bir tarihte de yüzlerce çeşit ve model elektronik ürünü de mağazamızda satışa sunacağız. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Adres: Eski Devlet Hastanesi arkası BİM karşısında (Alibey Camii sokağı) 

 

  

  

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 17:34
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