İndirimli Yedek Parça Ürünleri

OEM Kodu Nedir? Şasi Numaralarından Nasıl Sorgulama Yapılır?

OEM kodu, her orijinal yedek parçada bulunan bir koddur. Üretici firma ve otomobil firması tarafından oluşturulan bu kod ürünün doğruluğunu ve güvenilirliğini simgeler. İnternet üzerinden yapacağınız kısa bir sorgulama ardından aldığınız parçanın orijinalliğinden emin olabilirsiniz.

Şasi numarası ise her otomobilin ve o otomobile ait parçaların üzerinde yer alan numaradır. Bu numara arabanızın üretim yılından yerine kadar çeşitli bilgilere ulaşmanızı sağlarken alacağınız parçanın doğru parça olup olmadığı bilgisine de erişiminizi sağlar.

Yedek Parça Nedir?

Yedek parça, aracın periyodik bakım sırasında veya kaza sonrası gibi gerekli durumlarda üretim sırasındaki parçası yerine aynı özelliklerdeki benzer bir parçanın takılmasıdır. Piyasada orijinal, muadil ve yan sanayi olmak üzere üç çeşit yedek parça bulunmaktadır.

Orijinal ve muadil yedek parçalar arasında üzerlerindeki logo ve kutulanma şekilleri arasında fark bulunmazken yan sanayiye ait yedek parçalar farklı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu ürünleri üreten firmalarda herhangi bir denetim bulunmazken otomobil markası ile de herhangi bir bağ söz konusu değildir. Bundan kaynaklı olarak parçalar gerekli işlevleri gerçekleştiremiyor olup arabanıza zarar vermek kadar ciddi durumlara yol açabilmektedir.

Oto Aksesuarları Satın Alabileceğiniz Güvenilir Adresler Nelerdir?

Yukarıda yaptığımız uyarı üzerine akıllara direkt olarak bu soru gelmiş olmalı. Aloparca.com sisteminde bulunan orijinal yedek parça seçenekleri ile müşterilerine güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Gerek satış öncesi veya sonrası destekleri sayesinde en doğru alışverişi yapma imkanı sağlar. Portföyünde, Toyota ve Volkswagen gibi markalarında bulunduğu 50’den fazla markaya ait ürün bulundurur. Gerek yedek parça, gerekse oto aksesuarlar veya motor yağları ile arabaya dair tüm ihtiyaçları karşılayabilmektedir.