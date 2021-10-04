İş ve eğlence için en iyi görüntülü sohbetler: kullanıcı değerlendirmeleri

Pek çokları için neredeyse tek iletişim ve iş sorunlarını çözme aracı olduğu ortaya çıkan her türden görüntülü sohbetin popülaritesinin artması oldukça mantıklıydı. En küçük şirketlerde bile video konferans olağan hale geldi. Ayrıca, görüntülü sohbetin sadece iş için bir araç olmadığını unutmamalıyız. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan, yeni arkadaşlıklar bulmak ve boş zamanlarında sadece sohbet etmek için anonim görüntülü sohbetleri kullanmaya başladı.

İş için görüntülü sohbet: değerlendirme

Modern şirketler çok şanslılar — pandemi nedeniyle COVID karantinası başladığında, işleri uzaktan organize etmek için ellerinde birçok etkili araç zaten vardı. Öncelikle, görüntülü iletişim ve çevrimiçi konferanslar için programlar ve hizmetlerden bahsediyoruz. Bunların arasında Skype gibi gerçek "emektarlar" ve göreceli olarak yeni gelenler var — Zoom, Discord ve diğerleri. Viber gibi sıradan anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra WhatsApp veya Telegram birçok iş sorununu çözmek için oldukça uygundur.

Belki de Zoom, iş için görüntülü sohbet hizmetleri arasında tartışmasız lider olabilir. Ancak 2020'de, kullanıcılar arasında büyük bir veri ihlali yaşandı ve bu nedenle hızla büyüyen hizmete olan güven büyük ölçüde zayıfladı. Ancak şirketler alternatiflere odaklandı: Skype, TokBox, GoToMeeting, ooVoo, Hangouts ve diğerleri.

Görüntülü iletişim için bir hizmet seçerken, şirketin faaliyetlerinin yönü önemli bir rol oynar. Örneğin, BT şirketleri arasında Zoom, en işlevsel, en hızlı ve geniş bir özellik seti olarak uzun süre en popüler olanı olmaya devam etti. Ancak bankacılık ve diğer finans kuruluşları zaman içinde test edilmiş çözümleri tercih ediyor. Öncelikli olarak Skype. Başlangıçta oyuncular için geliştirilen Discord, oyun endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır.

İş için bir video hizmeti seçerken, genellikle aşağıdaki olasılıklar dikkate alınır:

program içindeki dosyaların aktarımı (artı veri indirme / yükleme hızı);

video konferans işlevi ve izin verilen katılımcı sayısı desteği;

video ve ses kalitesi, özellikle yeterince hızlı olmayan internet bağlantılarıyla;

ekranı görüşmedeki diğer katılımcılarla paylaşma yeteneği;

hizmetin güvenliği ve güvenilirliği.

Neyse ki bugün doğru seçimi yapmakta hiçbir zorluk bulunmamaktadır. Birçok seçenek mevcuttur. Ve bunların büyük çoğunluğu ücretsizdir. En azından temel işlevler ücretsizdir.

Çevrimiçi arkadaşlık için rastgele görüntülü sohbetler: değerlendirme

Etkili bir şekilde çalışmak, meslektaşlar, iş ortakları ve müşterilerle iletişim kurma yeteneği önemlidir. Ancak bazen daha da önemlisi, karantina döneminde büyük ölçüde eksik olan sıradan insan iletişimidir. Elbette kimse mesajlaşmadan ve sosyal ağları kullanmaktan vazgeçmedi. Ancak canlı iletişimi değiştirmek mümkün değildir. Bu nedenle, 2020'nin görüntülü sohbetler için yeni bir popülerlik dalgası görmesi şaşırtıcı değil. Ve şimdi, 2021'de bu artış hala devam ediyor.

Çevrimiçi görüntülü sohbet, rastgele kullanıcıları görüntülü iletişim yoluyla birbirine bağlayan ve çeşitli konularda sohbet etmelerini sağlayan bir hizmettir. Bu format, 2009 yılında ortaya çıktı ve o zamandan beri popülaritesinde hem inişler hem de çıkışlar yaşadı.

En popüler çevrimiçi görüntülü sohbetler arasında Omegle, CooMeet, Chatrandom, Shagle, Chatroulette ve diğerleri gösterilebilir.

Sohbet ruletleri, yeni arkadaşlar edinmek veya bir ruh eşi bulmak isteyen, ancak tanışma sitelerini kullanmak istemeyenler için gerçek bir nimet haline geldi. Herkesin ilginç biriyle tanışmak umuduyla tanışma platformlarında vakit geçirmeye hazır olmadığını kabul etmelisiniz. Burada, görüntülü sohbetlerde, tek bir tıklamayla harika bir arkadaş bulabilirsiniz.

Son birkaç ayda çevrimiçi görüntülü sohbetler neden bu kadar popüler hale geldi? Kullanıcıların kendi değerlendirmelerinde bu soruya anahtar cevapların tam bir listesini vermektedir.

Sohbet ruletleri zamandan tasarruf sağlar. Kaydolmaya (çoğu durumda), bir profil doldurmaya, kişisel bilgileri paylaşmaya, fotoğraf yüklemeye ve daha fazlasına gerek yoktur. Sadece siteye gidin ve birkaç saniye içinde sohbete başlayın.

Görüntülü sohbetler ufuklar açar. Şehrinizle veya bölgenizle sıkı bir bağlantınız yok. Artık komşu bir evden bir kişiyle iletişim kurabilir ve bir dakika içinde başka bir kıtadan bir arkadaşınız olabilir.

Erkek ve kadın oran eşitliği. Bu kural, tüm anonim görüntülü sohbetler için geçerli değildir. Ancak iyi denetime sahip popüler sitelerde oran yaklaşık olarak aynıdır.

Mümkün olduğunca gerçeğe yakın iletişim. Nitekim, görüntülü sohbette diyalog, canlı iletişime büyük ölçüde benzer. Önünüzde bir kişi görürsünüz, sesini ve tonlamasını duyarsınız, jestlere dikkat edersiniz vb. Bu, birbirinizi daha hızlı tanımanıza, önünüzde ne tür bir kişinin olduğunu daha iyi anlamanıza ve gelecekte onunla iletişim kurmaya hazır olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olur.

İlgilli arkadaşlıklar. Sosyal ağlarda ve anlık mesajlaşma programlarında, kitlenin iletişim kurma olasılığı görüntülü sohbetlere veya tanışma sitelerine kıyasla çok daha azdır. Dolayısıyla, zamanımızda sosyal ağlara yüksek umutlar bağlamak artık buna değmez.

Bunlar, kullanıcı değerlendirmelerinden elde ettiğimiz genel savlardır. Bu arada, https://coomeet.reviews/tr adresinde CooMeet hakkındaki yorumları okuyabilirsiniz. CooMeet görüntülü sohbetin, diğer görüntülü sohbet kullanıcılarının sıklıkla bahsettiği birçok eksikliği barındırmadığını lütfen unutmayın: zayıf denetim, cinsiyet filtresinin olmaması, spam ve daha fazlası. Tüm bunlar sitemizde bulunmamakta ve bu, sitenin benzerlerine göre gerçekten önemli bir avantajıdır. Ek olarak, CooMeet'te ücretsiz bir deneme mevcuttur. Bu nedenle, başkalarının incelemelerine hiç dikkat etmeyebilirsiniz, ancak CooMeet'i kendiniz deneyin ve hizmetimiz hakkında kendi fikrinizi oluşturun.