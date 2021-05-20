Kartal’ın yerel haber sitesi Haber Kartal yayında

İstanbul’un en gözde ilçelerinden Kartal’da, yerel basın ailesine yeni bir üye daha katıldı. Nüfusu 500 bine yaklaşan Kartal’da, Haber Kartal haber sitesi yayın hayatına başladı. Kaliteli habercilik anlayışıyla yola çıkan Haber Kartal, Kartal ve çevre ilçelerden haberleri okurlarıyla internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden buluşturuyor. İnsanların basına olan güveninin her geçen gün azaldığı bir ortamda olayları olduğu gibi aktararak gazetecilik yapan Haber Kartal’ın tecrübeli ve deneyimli basın emekçileri, vatandaşların basına yeniden güvenini kazandırmak için sorumlu yayıncılık ilkesiyle haberlerini kamuoyunun takdirine sunuyor. Tamamen özgün habercilik yaparak, Kartal ve çevre ilçelerde yaşanan olayları, okurlarına en kısa ve en doğru şekilde yansıtma amacı taşıyan Haber Kartal, herhangi bir siyasi oluşuma ya da gruba bağlı olmadan tarafsız yayın yapma emeli ile kuruldu.

Basın emekçilerinin gün geçtikçe zorlaşan koşullarda habercilik yapmaya çalıştığı bir ortamda 22 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Haber Kartal, “Bağımsız, Cesur, Doğru, Tarafsız” temel ilkeleriyle hareket ediyor. Kartal yerel basınının en genç üyesi Haber Kartal, korkmadan olayların üzerine giderek gerçekleri ortaya çıkarmak için habercilik yapıyor.

Cazibe merkezi Kartal

Kuruluşu Bizans dönemine dayanan Kartal ilçesi, konumu itibarıyla İstanbul’un en değerli ilçelerinden biridir. Cumhuriyet döneminde, endüstri bölgesi ilan edilmesinden sonra hızlı bir gelişim göstermiştir. Kartal, gerek ulaşımdaki kolaylığı gerekse deniz ve ormana olan sınırı ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Son dönemlerde büyük yatırım firmalarının bölgede yaptığı yatırımlar, Kartal’ın ne kadar önemli bir ilçe olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. İşte böylesine önemli bir ilçede, Haber Kartal, internet üzerinden yapacağı yayınlarla, ilçede yaşayan vatandaşların okumaktan ve ziyaret etmekten zevk aldığı ve güven duyduğu bir haber sitesi olmak için 7/24 çalışıyor.