Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir ?

Fıtık günümüzde pek çok insanın sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olarak bilinir. En temel anlamı ile fıtık rahatsızlığı iç organlardan birinin vücudun zayıf bir bölgesinden dışarıya doğru çıkması ve kişiyi rahatsız etmesidir. Şiddetli ve bazen dayanılması zor ağrılara neden olan fıtık hastalığı genelde karın bölgesinde ortaya çıkar. Bunun yanı sıra kasık bölgesinde de fıtık ile karşılaşmak mümkündür.

Karın bölgesinde en sık görülen bir başka fıtık daha vardır. Bu rahatsızlık umblikal herni olarak adlandırılan göbek fıtığını ifade eder. Karnın zayıf bölgesi olan göbekte meydana gelen fıtık bazı durumlarda bağırsak gibi hassas bölgelerde de oluşabilir.

Günümüzde artan ve farklı tedavi yolları bulunan fıtık rahatsızlığını başlangıçta bazı tanılar yolu ile fark edebilirsiniz. Genel olarak fıtık rahatsızlığının başlıca belirtileri şöyle sıralanabilir;

Fıtık olan bölgede yaşanan şiddetli ağrı,

Karında oluşan fıtık rahatsızlığında bağırsak gazı,

Bulantı ve kusma,

Kasık fıtığında kabızlık,

İştahsızlık ve karın şişliği

Kasık Fıtığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fıtık rahatsızlığı ile mücadele eden pek çok hasta tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ister. Özellikle şiddetli ağrı ile birlikte günlük rutinlerini yerine getiremeyen hastalar için tedavi süreci oldukça önemlidir.

Genel olarak fıtığın türü, bölgesi ve hastanın durumuna bağlı olarak farklı fıtık tedavileri uygulanır. Bunun yanı sıra bir de doğuştan gelen fıtık rahatsızlığı vardır. Bu tarz bir fıtık hastalığında zamanla düzelme ihtimali olduğu için bebeklerde görülen göbek fıtığının tedavisi farklı süreçleri beraberinde getirir. Ancak kasık fıtığı gibi ciddi rahatsızlıklarda hangi yaşta olursa olsun hastaya acil olarak müdahale edilir.

Kasık fıtıkları genelde doğal seyrine bırakıldığında küçülme ya da iyileşme gibi olumlu senaryolarla sonuçlanmaz. Bu nedenle kasık fıtığı teşhisi konulduktan sonra hastaya acil olarak cerrahi müdahalede bulunulur.

Kasık fıtığında yapılan işlemler diğer fıtık türlerinde olduğu gibi temel bir amaca yöneliktir. Buna göre fıtık kesesini olması gerektiği batın (karın) içindeki yerine yerleştirmek ya da çıkarmak amaçlanır.

Fıtık cerrahisindeki asıl amaç söz konusu fıtığa neden olan kusurun kapatılması ve bir daha tekrarlanmaması için sağlamlaştırılmasıdır. Kasık fıtığına cerrahi müdahalede bulunurken hastalar anestezi ya da belden uyuşturma yöntemi ile tedavi edilir.

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