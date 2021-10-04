Kedilere Kedi Ödülü Ne Zaman Verilir?

Kedilerimizi daha küçükken gerek tuvalet eğitimi gerekse de beslenme eğitimi vererek büyütürüz. Bunların yanında ödüllendirme sistemi geliştirmemiz de kedimizle olan iletişimimizi olumlu yönde etkiler. Ödüllendirme kedileri motive etmek için çok güzel bir yöntemdir. Kediler mizaçları gereği vurdumduymaz hayvanlardır ancak ödüllendirdiğiniz zaman mutluluklarını gizlemeyecekleri de kesindir.

Kediler karakter olarak vurdumduymazlardır. Kedinizle ilgili yapacağınız her şey de kedinizin karakteri çok önemlidir. Bütün gün evde olmadığınız zaman yolunuzu dört gözle bekleyen bir kediniz de olabilir, evin sahibi gibi davranıp sizi o evde fazlalık olarak gören bir kedinizde. Aslında kediye verilecek ödül konusunda kedinin karakteri de çok önemlidir.

Kedi ödülleri, sadece kedi ödül maması ile olmak zorunda değildir. Kedi ödül çubuğu, kedi ödül macunu ve kedi ödül tabletleri de kediyi ödüllendirebileceğiniz seçenekler arasındadır.

Kedi Ödülleri Nelerdir?

Kedi Ödül Maması: Kedileri eğitmek için kullanılan en önemli yöntemlerin başında kedi ödül maması gelmektedir. Ödül maması seçilirken dikkat edilmesi gereken çok önemli konular vardır. Bunların başında mamanın besleyici olması gelmektedir. Ödül mamasının içerisinde kedilerin ihtiyacı olan vitamin, mineral, yağ ve protein yeterli miktarda bulunmalıdır. Kedinizde böbrek hastalıkları veya idrar yolu enfeksiyonlarıyla alakalı sıkıntı yaşamak istemiyorsanız mamanın içerisinde sodyum ve tuz oranı az olmalıdır.

Kedi maması seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da kedinizin yaşı, ırkı, kilosu, boyu, fiziksel aktiviteleri gibi konulardır.

Kedinize ödül mamasını vereceğiniz zaman çok önemlidir. Örneğin kediniz tüm gün evde tek kalmışsa eve geldiğiniz zaman onu kedi ödül maması ile ödüllendirebilirsiniz. Ayrıca kediniz alacağınız ödül mamasını sevmeyebilir. Bu nedenle biraz deneme yanılma yapmak durumunda da kalabilirsiniz.

Kedi Ödül Çubuğu: Kedi ödül çubuğu, yarı ıslak formda ve oldukça lezzetli kedi ödül ürünleri arasında yer almaktadır. Kuzulu, hindili, ciğerli gibi seçeneklerle kedinizin zevkine uygun olanı seçerek kedinize harika bir ödül seçeneği sunabilirsiniz.

Kedi Ödül Macunu: Kedi ödül macunu her ne kadar kedinizi ödüllendirmek için kullansanız da içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle kediniz için oldukça besleyici bir seçenek olacaktır.

Kedi Ödül Tabletleri: Kediler her ne kadar köpekler gibi eğitilemez diye düşünülse de aslında kedi ödül tabletleri gibi destekleyici ürünlerle kolaylıkla eğitilebilmektedir.Kedi ödül tabletleri de bu seçeneklerden biridir.

Kedileri Kedi Maması Dışında Nasıl Ödüllendirebilirsiniz?

Kedinizi oyunla ödüllendirebilirsiniz. Bu seçenek için kedinizin tembellik yapmayı sevmeyen bir kedi olması çok önemlidir. Kedilerle kısa süreli oynayacağınız oyunlar onların mutlu olmasına yeter de artar bile. Kedilerle avcılık yeteneklerinden dolayı pusu kurma ve yakalama oyunları oynayabilirsiniz. Kedilere özel üretilen kedi fareleri veya kedi toplarıyla da çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz.

Kedinizi gezme ile de ödüllendirebilirsiniz. Eğer kediniz dışarıya çıkmayı seviyorsa bu ona verebileceğiniz en kolay ödül olacaktır. Ama çoğu kedi evde yaşamaya alıştığından sokağa çıkmayı sevmeyebilir. Bu nedenle sokağa çıkmayı sevmeyen kediyi sokağa çıkarmak ödül değil ceza bile olabilir.

Kedinizi çok sevin. Kediler sevilmekten çok hoşlanırlar. Özellikle elinizi başında gezdirmeniz, çenesine ve boynuna hafif dokunmanız gibi. Aslında bunca sayılan ödüller içerisinde kedinize vereceğiniz en güzel hediye onu çok sevmenizdir.

Kedi Ödüllerini Nereden Temin Edebilirsiniz?

Konu ne olursa olsun kediniz için alacağınız herhangi bir şeyde ilk kural kedinizin sağlığıdır. Sağlıksız olan, tarihi geçmiş veya bozulmuş her şey kedinizin sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atar. Bu nedenle kediniz için alacağınız kedi ödül mamalarında en kaliteli ve taze kedi ödülü seçeneklerini Pet İhtiyaç’ta bulabilirsiniz.