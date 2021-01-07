Kıl Alma Eziyeti Lazer Epilasyon ile Tamamen Bitiyor

Eski tip kıl alma teknikleri hem zaman kaybına yol açarken aynı zamanda kişinin konforlu olmayan bir biçimde ağrı ve acı çekerek vücut kıllarından kurtulmalarını sağlıyor. Vücut kendini kıllarla koruma altına alan bir yapıdadır. Yani kılların uzaması hiç bitmez. Ayda bir uygulanan kıl alma teknikleri bir ömür boyu sürüyor. Modern hayatta bu tüylerin varlığı bizi rahatsız ediyor. Lazer Epilasyon İstanbul Quartz Klinik’’te çok sık yapılan bir işlem. Lazer Epilasyon ile kıl alma eziyeti tamamen son buluyor.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer epilasyondan önce birkaç gün önce işlem yapılacak alandaki tüyler traşlanarak uygulama gününe kadar 1-2 milimetre uzaması beklenir. Lazerin başlığı cilt tonuna, kıl kalınlığına, kılların rengine göre ayarlanarak işleme başlanır. Soprano Ice Lazer Platinum ve Titanium cihazlarında bulunan üçlü dalga boyuna sahip epilasyon cihazlarıdır. Kıl köklerini hedefleyen bu iki cihaz da kılları ve köklerini aşama aşama ısıtarak hasar verir ve kıl kökünü güçsüzleştirir. İki cihaz da uygulama tekniği bakımından rahat, acısız, ağrısız ve konforlu olması sebebiyle lazer epilasyon İstanbul Quartz Klinik’te kullanılan üst teknoloji cihazlar. Soğutucu başlıkları sayesinde uygulamanın rahat geçmesini sağlayan bu son teknoloji uygulamada cilt üzerinde herhangi bir yanık, yara izi gibi olumsuzluklar yaşanmaz.

Neden Lazer Epilasyonu Tercih Etmeliyim?

Çünkü;

Lazer epilasyon ile hayatınız boyunca bütün vücut tüylerinizden kurtulursunuz

Jiletin sebep olduğu batıklar oluşmaz, eğer varsa tedavi edilir

Jiletle tüylerini aldıktan ertesi günü yine tüyleriniz çıkmaya başlar

Jiletle kendinizi yaralamanız yüksektir

Ağda yaparken kıllarınızı çekiştirirken çok canınız yanar

Ağda genital bölge sarkmasına neden olur

Büyüme hızı aynı olmayan kılların kimisi önce kimisi sonra çıkmaz ve sizi sinir etmez

Lazer epilasyon ile yumuşacık pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer epilasyonu kadınlar en fazla bacak, kol ve yüz bölgesine uygulatıyorlar. Genital bölge lazer epilasyonu da kadınlar arasında hijyen ve temizlik sağlaması bakımından oldukça fazla tercih edilen bölgelerden. Erkekler ise özellikle göğüs ve sırt bölgelerine lazer epilasyon uygulamasını yaptırıyorlar. Kıllardan temizlenmiş bir göğüs bölgesi erkeği daha seksi gösteriyor. Yine sırt bölgesinde kıl olmayan erkekler daha modern ve Avrupai bir görünüm çiziyorlar. Erkeklerin lazer uygulamasında tercih ettikleri bir başka bölüm ise yüzde bulunan sakal çizgisi. Sakal çizgisinin elmacık kemiği altındaki ve çene boyun çizgisi altında kalan bölümün kıllardan temizlenmesini tercih ediyorlar.

Lazer Epilasyon Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Lazer epilasyon uygulaması iki ayda bir uygulanan aralıklarla toplamda 6-8 seans olarak yapılmaktadır. Lazer epilasyon kılları ve kıl köklerini hedef aldığı için hasar bırakarak güçsüzleşmesini ve yok olmalarını hedefler. Düzenli olarak yapıldığı takdirde %90 oranında başarı sağlanmaktadır. Soprano Ice Lazer Platinum ve Titanium cihazları her mevsimde uygulanabilir özellikleri sayesinde sıcak yaz aylarında da kullanılabilir özelliği sayesinde lazer epilasyonun herhangi bir sekteye uğramadan düzenli yapılmasına olanak tanıyor. Lazer epilasyonda süreklilik önemli olduğu için düzenli yapılan uygulamalar ve bakımla kalıcı sonuçlar elde edilebiliyor.

Lazer Epilasyon Fiyat Bilgisi Alabilir Miyim?

Vücudunuzdaki istenmeyen tüylerinizden ve kıllarınızdan konforlu ve rahat bir biçimde kurtulmak için, Lazer Epilasyon İstanbul ‘da bulunan Quartz Kliniğimize bekleriz. Sağlık bakanlığı onaylı merkezlerin internet ve haber sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Alanında eğitimli ve uzman estetisyenlerimiz tarafından uygulanan Lazer Epilasyon İstanbul Quartz Klinik +90 212 241 46 24 nolu telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilir, randevu oluşturabilirsiniz.