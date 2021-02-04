Köpeklerde Beslenme ve Eğitim !

Neşeleri ve sadakatleri ile hayatımıza renk katan köpek dostlarımızın hayat kalitesi üzerinde doğrudan etki sahibi olan üç nokta; bakım, beslenme ve eğitim sürecidir. Köpeğimizin genetik özellikleri dikkate alınarak şekillendirilmesi gereken bu üç süreçte de üzerinde durmamız gereken temel kavram ise; disiplindir. Yine beslenme, bakım ve eğitim süreçlerinin birbiriyle çok yönlü ilişki içerisinde olduğu ve örneğin beslenme sürecinde yapılacak bir hatanın dostumuzun bakımını da sekteye uğratacağının farkında olmamız gerekir.

Köpeklerde Beslenme

Köpeklerde beslenme; dostumuzun cinsiyeti, yaşı, fiziksel özellikleri ve sosyal hayat içerisindeki aktifliği başta olmak üzere birçok etken çerçevesinde gelişen bir süreçtir. Beslenme sürecinde yapılacak yanlışların dostumuzun fizyolojik ve psikolojik sağlığını doğrudan etkileyeceğini unutmamalı, bu süreçte kazanılacak disiplinin eğitim ve bakım süreçlerinde işimizi kolaylaştıracağını dikkate almalıyız.

Köpekler hem etçil hem otçul beslenebilir ve beslenme programlarında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin bir kesim köpek sahipleri yalnızca kuru mama kullanırken, bir kesim de BARF diyeti yani çiğ beslenme tercih eder. Köpeklerimizi beslerken tek bir yol yoktur fakat tercih edilmemesi gereken yollar vardır. Örneğin köpeklerde, 3 aylarını tamamladıktan sonra süt içerisinde yer alan bileşenleri sindirecek enzimlerin üretimini durur ve bu durum köpeklerin süt içmemesi ya da köpeklere uygun sütler kullanması gerektiğini işaret eder.

Dostumuza vereceğimiz besin gruplarında en doğru tercihi yapabilmek adına uzman veteriner hekim desteği almayı ihmal etmemeli, yine beslenme sürecinde disiplin kavramından ödün vermemeliyiz. Köpeğimize her gün aynı saatte besin verdiğimiz takdirde onun hayatını da bu doğrultuda şekillendirmeye başlayacak ve tuvalet ve egzersiz ihtiyaçlarını çok daha rahat planlayabileceğiz.

Köpeklerde beslenmede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da; mama ve su kaplarının hijyenidir. Özellikle yaz aylarında düzenli olarak temizlenmesi gereken bu kaplardan yalnızca su kabında sürekli taze su bulunmalı, mama kabında ise mama döküldükten en fazla 1 saat sonra dostumuz tüketmediği takdirde kap kaldırılmalıdır. Bunun nedeni, dostumuzun beslenme saatini disipline ederek sınırlamaktır.

Köpeklerde günlük kalori ihtiyacı merak edilen bir konu olsa da bu soruya da standart bir yanıt vermek çoğu zaman mümkün değildir çünkü dostlarımızın fizyolojik özellikleri ve hayat tarzlarında belirgin farklılıkların görülme ihtimali vardır.

Örneğin; bahçeli bir evde yaşayan ve günün belirli bir bölümünde sahibiyle vakit geçiren bir Çin Aslanı düşünelim. Bu Çin Aslanı, apartmanda yaşayan ve yalnızca sınırlı saatlerde yürüyüş yaparak sosyalleşmeye çalışan bir ırkdaşına kıyasla daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır.

Köpeğimizin beslenme programıyla ilgili en doğru bilgiyi veteriner hekimlerden alabileceğimizi bir kez daha hatırlatarak fizyolojik gelişimin de hekim kontrolünde takip edilmesi gerektiğinin altını çizmemiz gerekir.

Köpeklerde Eğitim

Oldukça geniş bir alan olan köpeklerde eğitim; tuvalet eğitimi, itaat eğitimi, ileri seviye itaat eğitimi ve sosyalleşme eğitimi olarak dört gruba ayrılabilir. Bu eğitimlerin yoğunluğu ve önceliği, köpeğimize bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Örneğin; Toy Poodle ırkına mensup bir köpeğimizde öncelikle üzerinde durmamız gereken eğitim tuvalet eğitimi olacakken, Çin Aslanı gibi inatçı bir köpek ırkına sahipse işe itaat eğitimi ile başlamamız gerekir.

Köpeklerde eğitim süreci yine ırkın eğitimi kavrama derecesine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Eğitime oldukça yatkın olan Golden Retriever ya da Doberman köpeklerin kavrayışı, Maltese Terrier ya da Pomeranian Boo’lara göre çok daha yüksektir.

Hangi eğitim olursa olsun, köpeğimizi bir konuda eğitmek istiyorsak mutlaka uzman desteği almalı yani sürecin bütününü uzman bir eğitmen kontrolüne bırakmalıyız. Eğitim sürecinde köpeğimizin psikolojisinde tahrip edici etkiler yaratma ihtimalimiz mevcuttur ve bu durumu aşmanın en doğru yolu, eğitime ikincil olarak dahil olmaktır.

Dostumuzun eğitim sürecinde kazandığı alışkanlıkları kaybetmemesi adına bizim de bu alışkanlıklara uyum sağlayacak bir hayat standardı kazanmamız gerekir. Köpek sahiplerinin en sık karşılaştığı problemlerden biri; tuvalet eğitimi almasına rağmen birkaç hafta sonra bu eğitimi tamamen unutan köpeklerin evin farklı noktalarında tuvalet ihtiyacını gidermeye başlamasıdır. Bu tip durumlarla karşılaşmamak adına eğitimde kazanılan alışkanlıkların devam etmesini sağlamak en doğru yaklaşım olacaktır.

Köpeklerle ilgili daha fazlası için; https://www.evcilhayvanal.com

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 00:00