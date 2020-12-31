Liposuction Yağ Aldırma Zayıflama Sağlar mı?

Birbirinden farklı birçok bölgesel incelme tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin arasında bilinen en eski ve bilindik yöntem liposuctiondır. Liposuction, bölgesel yağların özel cihazlar yardımıyla eritilmesini ve vücuttan alınmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir. Yani liposuction yağ aldırma işlemidir. Liposuction işlemi genellikle diyet ve spora yanıt vermeyen dirençli yağ dokularının giderilmesi ve vücut hatlarının şekillendirilmesi için uygulanmaktadır.

Liposuction Yağ Aldırma Nasıl Yapılır?

Liposuction yaptırmak istiyorsanız öncelikle merkezimizle iletişim kurarak randevu alıp muayene olmanız gerekmektedir. Muayenenin ardından liposuction işlemi onaylanırsa işleme başlanır. Liposuction yönteminde inceltme işleminin yapılacağı bölgede 1-2 mm’lik küçük kesiler açılır. Ardından çeşitli makineler ve yöntemler kullanılarak dirençli yağ parçaları eritilir. Eriyen bu yağlar ince kanüller ya da enjektörler aracılığıyla vakumlanarak toplanır. Bu ameliyat işleminin izlerinin görünmemesi için de açılan kesikler iç çamaşırı altında kalan ya da vücut kıvrımlarına denk gelen yerlerde yapılmaktadır.

Hamile ya da emzirme döneminde olmayan, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan herkes için liposuction yağ aldırma işlemi yapılabilmektedir. Yaş ya da kilo liposuction için belirleyici bir unsur değildir ancak ileri yaşlarda cilt, yeniliğini ve sıkılığını kaybettiği için sadece liposuction yeterli bir işlem olmayacaktır. Ayrıca diyabet, ciddi kalp yetmezliği, akciğer sorunu ya da dolaşım probleminiz varsa liposuction yaptırmak tehlikeli olabilir. Bu yüzden muayene sırasında doktorunuza bu bilgileriniz paylaşmanız gerekmektedir. Doktorunuz tarafından onay verilirse liposuction işlemine başlanacaktır.

Liposuction Yağ Aldırma İşleminin İyileşme Süreci Nasıldır?

Hastalar, liposuction işleminden sonra gerekli görülürse bir gece, görülmezse işlemin ardından 4 saat sonra taburcu edilmektedir. Ameliyatınızdan sonra uygulanmış bandajlar en az 4 hafta kullanılmalıdır. Gereken durumlarda bu kullanım süresi uzatılmalıdır. İşlem sonrasında doktorlarımız tarafından verilen tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır. Böylece oluşabilecek ödem ve morluklar engellenebilecektir. Ameliyatınızın ardından bir aksilik yaşanmazsa birkaç gün içerisinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Sizin için doktorlarımız tarafından düzenlenen egzersizleri mutlaka yapmanız gerekmektedir. Bu süreçte iyileşme hızını artırmak için bol bol su içmek, bol bol dinlenmek ve alkol, sigara gibi ürünlerden uzak durmanız gerekmektedir. Eğer doktorunuz uygun görürse, tavsiye ettiği antibiyotik ve ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Tüm bunların yanında liposuction yağ aldırma işleminden sonra beslenmenize dikkat ederek ve spor yaparak yeniden yağlanma oluşumunu engellemeniz gerekmektedir.

Liposuction işlemi, bölgesel yağlanmanın bulunduğu ve kişiyi rahatsız eden her yere yapılabilmektedir. Ancak genellikle liposuction boyun, kol, gıdı, karın (göbek), bel, sırt, basen, diz içleri ve bacak gibi yağlanmanın ve bölgesel kilo alımının en sık olduğu, inceltilmesinin en zor olduğu yerlere uygulanmaktadır.

Liposuction Yağ Aldırma Türleri ve Teknikleri Nelerdir?

İlerleyen teknoloji ile birlikte klasik liposuction yönteminin yanında daha kolay ve daha başarılı liposuction teknik ve türleri geliştirilmiştir.

SAL (Vakum Yardımlı liposuction)

Liposuction yağ aldırma tekniklerinden biri olan bu teknikte, operasyonun yapılacağı bölgeye operasyon öncesinde özel bir karışım enjekte edilir. Operasyon için gerekliliğe göre genel ya da lokal anestezi uygulanmaktadır. Enjekte edilen karışım yağ parçalama işlemini tamamladıktan sonra bölgeye 2 mm’lik kesitler açılmaktadır. Bu açılan kesitlerden 3mm’lik kanüller yardımıyla yağ çekme işlemine başlanmaktadır.

UAL (Ultrasonik liposuction)

Bu teknik diğer tekniklere göre kolay ve sağlıklı bir liposuction tekniğidir. Ultrasonik ses dalgaları ile sadece emilmek istenen yağ hücreleri daha özenli bir şekilde, etrafındaki dokuya herhangi bir zarar verilmeden eritilmektedir.

PAL (Güç Yardımlı liposuction)

Bir diğer liposuction tekniği ise güç yardımlı liposucitondır. Bu teknikte özel hareketli kanüller kullanılmaktadır. Geniş alanlarda giderilmek istenen yağlar için bu teknik tercih edilmektedir.

WAL (Su Yardımlı liposuction)

Bu liposuction yağ aldırma tekniğinde ise alınmak istenen yağlar deri altına su enjekte edilerek bulamaç haline getirilir. Ardından kanüller yardımıyla bu yağlar çekilir.

RFAL (Radyo Frekans Destekli liposuction)

Bu teknikte yağların eritilmesi için lazerle deri altına ısı yollanmaktadır. Eritilen yağlar yine kanüller yardımı ile çekilmektedir. Bu liposuction yönteminin en olumlu yanı ise deri sıkılaşmasını da sağlamasıdır.

Liposuction Yağ Aldırma İşlemi Yaptırmak Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Liposuction işleminin en bilindik faydası, vücudun estetik olarak şekillenmesidir. Ancak liposuction yağ aldırma işleminin bilinenden fazla faydaları bulunmaktadır.

1- Liposuction işlemi kanda yağ seviyesinin azalmasını sağlar. Bu sayede kolesterolün da oluşmasına engel olmaktadır.

2- Yüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıyan inflamatuar hücrelerde azalma sağlamaktadır.

3- Liposuction tedavisi yapıldıktan sonra tekrar kilo almamak için kesinlikle düzenli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Sağlığa, tüketilen besinlere ve egzersizlere dikkat etmek gerektiği için sağlığınıza uzun vadede yararı dokunmaktadır.

4- Liposuction işleminden sonra fazla kilolarınızdan kurtulduğunuz için iskeletinize binen yük miktarı azalacaktır. Böylece postürünüz (duruşunuz) düzelecek ve yapabildiğiniz fiziksel aktiviteler artacaktır.

5- Liposuction yağ aldırma işleminden sonra sizi rahatsız eden görüntüden kurtulmuş olacaksınız. Böylece kendinize olan güveniniz ve sevginiz artacaktır. Toplum içerisinde kendinizi daha rahat hissedecek ve genel olarak bir mutluluk haline kavuşacaksınızdır.

Liposuction Yağ Aldırma İşleminin Zararları Var Mıdır?

Liposuction işleminin uzman doktorlar tarafından, vücuttan fazla yağ alınmadan ya da vücuda herhangi bir zarar verilmeden yapılması gerekmektedir. Bunun dışında bu işlemi yaptırmanın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Liposuction tedavinizin uygun bir yerde, alanında uzman doktorlar tarafından yaptırılmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçerek randevu ya da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Liposuction yağ aldırma işlemi yapılırken keskin olmayan kanül adı verilen ince borular kullanılmaktadır. Bu borular yardımıyla eritilen yağların çekilmesi için deri üzerine 0,5 cm’yi geçmeyen ince kesikler açılmaktadır. Bu kesikler iyileştiği zaman net bir yara izi kalmamaktadır.

https://www.floraklinik.com/liposuction-yag-aldirma/

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 08:21