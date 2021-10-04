Marangozluk Atölyesi İçin Gerekli 7 Elektrikli Alet

İnsanlar, daha fazla verim sağlamak amacıyla yapmış oldukları çalışmaları kullanılan elektrikli aletler yardımıyla başarılı sonuçlara ulaştırırlar. Marangozluk atölyesi için tercih edilen yedi elektrikli aletlerden ilki darbeli matkap olarak yer alır. Darbe mekanizması ile işlev gösteren darbeli matkap, Dönme niteliğinin yanında ileri ve geri hareketlerle malzemeye darbe uygulanmasını sağlayarak delme işlemini pratik bir hale getirir.

Marangozluk Atölyesinde Aletlerin kullanımı

Elektrikli motor bağlantısı yardımıyla ahşap, meta, plastik malzemelerinin kesilmesi sırasında daire kesicilerin kullanılarak işlerin daha kolay bir hal almasını sağlayan alet daire testere olarak isimlendirilir. Kesilen malzeme cinsine ve boyutuna göre motor gücüde değişiklik gösterir.

Üzerinde birçok kesici ağız yer alan çakı ile genel olarak doğrusal ilerleme hareketi sağlayarak iş parçalarından talaş kaldırma işlemi oluşturan makinelere freze makinesi ismi verilir. Genel olarak talaşları kaldırmak sureti ile şekil vermek için freze kullanılır. Döner merkezli kesici yapısı ile şekil verilecek ürünün verimli bir şekilde meydana çıkmasına imkân sağlar. Talaş kaldırmak sureti ile döner kesici üzerinden istenen şekil elde etmek mümkündür.

Testere ve Zımpara Makinesi

Metal, ağaç, ahşap, odun, plastik kesme amacıyla üretilmiş, birbirinden farklı çalışma prensipleri yer alan ve farklı amaçlar için tasarımı yapılmış, kesici kısmı ile düz, açılı, hareketli kesim yapılmasını sağlamakta olan gereçlere el testere ismi verilir. Marangozluk atölyesi için önemli bir yere sahiptir.

Zımpara, çeşitli alanlarda uygulama yapılmış olduğu yüzeylerin daha yumuşak ve pürüzsüz bir görüntü alması amacıyla kullanılan araçlara bosh zımpara makinesi ismi verilir. Zımpara makinasının üzerine yerleştirilen zımpara kâğıdı esasında tüm gereken işlevi sağlar. Ahşap zımparalama işlerinde kullanılan aletler elektrik ile çalışırlar.

Kızaklı Gönye Testere ve Oyma Testereler

Kızaklı gönye testereler, hızlı ve kolay kesim için tercih edilen tabla testereleri arasında yer alır. Açılı kesme ve düz kesme olmak üzere birçok farklı kesim işlemini rahatlıkla yapılmasını sağlar. Oyma testereler, tek taraftan bağlı olan bir testere diski bulunduran aletlerdir.

Testere diskinin yukarı ve aşağı hizadaki hareketi, iş parçasında bir kesme işlemi oluşturur. Hizmet detayları ile ilgili merak edilenleri Civtec Civata kurumsal firma ile çözüm bulabilirsiniz.