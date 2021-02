Pandemide İstihdama Devam

Pandemi süresince birçok firma kapanırken ve birçok kişi işsiz kalırken bir güzel haber Naifoğlu bünyesinde faaliyet gösteren Claas Petrol’den geldi. Yatırım ve istihdamlara devam edeceğini duyuran firma çok sayıda istihdam hedefinin olduğunu açıkladı. Yapıla bu açıklama işsizlik sürecinde olan birçok kişiye de umut kapısı oldu.

2023 Yılına Kadar Hedef Açıklandı

Akaryakıt sektöründe bulunan

class akaryakıt naifoğlu holding

2023 yılına kadar olan firma hedeflerini açıkladı. Bu hedeflere göre firma 250 adet yeni akaryakıt istasyonu açacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada firma bünyesinde yatırımların devam ettiği ve yeni açılan akaryakıt istasyonları ile 3000 kişiyi daha istihdam edeceklerini açıkladı. Bu sayede pandemi sürecinden daha da kalkınarak çıkılması ve birçok kişiye yeni ekmek kapısı oluşturulması hedeflendi.

Cumhurbaşkanının Açıklaması Dikkate Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Class Petrol’ün yaptığı açıklama ile iş dünyasını yatırım tutarlarını ve yatırım alanlarını arttırarak istihdam hacminin de arttırılması yönünde çalışmalarda bulunduğunu belirtti ancak bu çalışmaları yetersiz gördüğünü de ekledi. Bu açıklamalar üzerine Class Petrol Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına istinaden firma olarak her türlü sağlayacaklarını, açılan her yeni akaryakıt istasyonunda onlarca yeni kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Bu rakamları her geçen gün daha da arttıracaklarını tüm dünyanın geçmiş olduğu bu zorlu süreçte ülkemizin herhangi bir hasar almadan çıkabilmesi için iş dünyasının desteklerinin sürmesi gerektiğini eklediler.